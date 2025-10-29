Potpuno različite pozicije srpskih timova na tabeli Evrolige posle sedam odigranih rundi.

Izvor: MN Press/Sofascore.com/Printscreen

Košarkaši Partizana odigrali su dobru utakmicu, ali u Sofiji nisu uspijeli da savladaju Hapoel iz Tel Aviva. Izraelski tim je savladao crno-bijele (97:84), što je samo nastavilo niz slabijih rezultata tima Željka Obradovića. Beogradski crno-bijeli u ovom dijelu sezone muče se i sa rezultatima i sa povredama jer odsustvuju Karlik Džouns i Šejk Milton koji su projektovani lideri tima, a ekipi se još nije priključio Nik Kalates koji stiže da ih odmeni u spoljnoj liniji.

Poraz od tima iz Izraela, koji prinudno domaće mečeve igra u Bugarskoj, odraziće se na poziciju Partizana na tabeli. Crno-bijeli više ne dele poziciju sa timovima koji se nalaze u zoni plej-ofa, već padaju ispod tih mesta! Partizan će nakon sedam rundi Evrolige zauzimati 15. poziciju, a ispod njega će biti samo Bajern, Olimpija iz Milana, Asvel i Baskonija.

Crvena zvezda je u utorak uveče na svom terenu savladala Asvel, što joj je bio peti trijumf u ovoj sezoni. Samo je Hapoel uspešniji od beogradskih crveno-bijelih, koji drugu poziciju na tabeli dele sa ekipama Žalgirisa i Pantinaikosa. Nakon početka dva poraza to je izuzetno dobar plasman Zvezde koja ima čak pet trijumfa u nizu.

Srpski klubovi neće imati nimalo lak zadatak u osmom kolu Evrolige, ali će oba tima igrati svoje mečeve u Beogradu što bi moglo da im poveća šanse. Crvena zvezda će gostovati Makabiju iz Tel Aviva u hali "Aleksandar Nikolić" u četvrtak (20:05), dok će Partizan u petak (20:30) dočekati Barselonu u Beogradskoj areni.