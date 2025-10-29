Košarkaš Zvezde Stefan Miljenović dobija sve više minuta na terenu od dolaska Saše Obradovića.
Plejmejker Crvene zvezde Stefan Miljenović igra sa sve više samopouzdanja otkako je ekipu preuzeo trener Saša Obradović. Nakon što je oduševio u meču sa Megom u ABA ligi, odigrao je i dobru partiju protiv Asvela u Evroligi. Možda brojke ne kažu tako, ali su trener i saigrači bili jednoglasni nakon pete uzastopne pobjede u elitnom takmičenju.
Kapiten Ognje Dobrić je posebno istakao Miljenovićevu "rolu" u Areni, a izgleda da su lekcije Kodija Milera-Mekintajera koga vidi za glavnog mentora urodile plodom. Miljenović je pred duel sa Makabijem istakao da svaki minut na terenu želi maksimalno da iskoristi i zahvalan je na svakoj prilici koja mu se ukaže.
"Zadovoljan sam, prva sezona ui Zvezdi, prva sezona u Evroligi, svaki minut želim da iskoristim na pravi način", rekao je Miljenović posle treninga u dvorani "Aleksandar Nikolić".
Svjestan je da je Makabi ranjiv, ali ne vjeruje da biti lako slaviti u Pioniru. "Opasna i nezgodna ekipa, imam čudan osjećaj da igramo u Pioniru kao gosti. Imaćemo podršku i naših navijača. Moramo da zaustavimo njihove pojedince i nadamo se pobjedi", kaže Miljenović.
Naravno, nije mogao da ne istakne Lonija Vokera, ali uprkos jako individualnom kvalitetu izraelskog tima, Zvezdina hemija i timska igra bi ponovo mogle da naprave razliku.
"Moramo da zaustavimo njihove pojedinice. Najveća prijetnja je Loni Voker", zaključio je Miljenović.
Crvena zvezda gostuje Makabiju u dvorani "Aleksandar Nikoli" u četvrtak od 20.05, a crveno-bijeli će po prvi put kao gosti u Pioniru imati podršku svojih navijača. Očekuje se da ih bude oko 1000.