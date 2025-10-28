Zvezda je zabilježila i petu uzastopnu pobedu u elitnom takmičenju i nastavila fenomenalnu seriju pod vođstvom novog trenera Saše Obradovića.

Izvor: MN Press

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Asvel rezultatom 79:65 u utakmici 7. kola Evrolige.

Zvezdu već za dva dana očekuje novi izazov i gostovanju Makabiju, takođe u Beogradu, ali u hali "Pionir".

Asvel je upisao i peti poraz, a u narednom kolu takođe u četvrtak gostuje Žalgirisu.

Zvezda je u ovaj meč ušla takoreći desetkovana. Pored duže odsutnih Bolomboja, Kenana, Kartera i Grejema, crveno-bijeli su na ovom meču nastupili i bez najboljeg igrača Džordana Nvore kao i novajlije Džeroda Batlera koji još uvijek nema pravo nastupa.

Nakon izjednačenje prve četvrtine, gde se igralo prilično tvrdo, sa dosta grešaka na obje strane, Zvezda je ključnu prednost stekla u poslednjih pet minuta drugog poluvremena, kao već po običaju fantastičnom odbranom i lakim poenima iz kontre.

Crveno-bijeli pri rezultatu 24:23, nakon tajm auta Saše Obradovića napravili seriju 15:2 i sa ubjedljivih 39:25 otišli na odmor.

Pogotovo se istekao Moneke koji je zabilježio 14 poena već u prvih 20 minuta. Ispostavilo da je u tih pet minuta utakmica i prelomljena.

U trećoj deonici egzibicija crveno-bijelih i potpuni potop gostiju. Prednost je konstatno rasla u jednom momentu bilo je + 25, 60:35, a pred poslednjih deset minuta rezultat je bio 62:40.

Poslednja dionica bila je samo otaljavanje posla i jedni drugi su se već okrenuli mečevima narednog kola u četvrtak. Asvel je iskoristio opuštanje crveno-bijelih i u finišu meča smanjio ubjedljivo vođstvo domaćina.

Ubjedljivo najefikasniji kod Zvezde bio je Čima Moneke sa 24 poena, pratili su ga Dobrić i Odželej sa po 11. dok je Mekintajer dodao 8 poena.

Kod gostiju bolji od ostalih Ažinsa sa 13 i Ndiaje sa 10 poena.