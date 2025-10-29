Partizan je upisao poraz u 7. kolu Evrolige

Partizan je doživio poraz u sedmom kolu Evrolige, nakon što je Hapoel bio bolji 97:84 i ostao na liderskoj poziciji elitnog takmičenja. Crno-bijeli su igrali do kraja treće četvrtine, a onda je usledio nevjerovatan pad izabranika Željka Obradovića. U odlučujućoj deonici domaćin je napravio pozamašnu seriju od 13:6 (87:71), pa je bilo vrlo teško parirati i uopšte se vratiti u egal.

Ekipe su se od početka susreta smenjivale u vođstvu, a može se reći da je Partizan nešto bolje izgledao u momentima prvog poluvremena dok je na terenu bio Bruno Fernando. Novi centar crno-bijelih uglavnom je igrao u tandemu sa Tajrikom Džounsom, ali to dvojici visokih igrača nije predstavljalo problem, čak je Parni valjak u tim momentima bio posebno dominantan.

Vezao je Partizan seriju 14:2 za vođstvo 33:27. Međutim, trenutno najbolji tim Evrolige nije imao namjeru da se preda pošto je ulazak Vase Micića promijenio ritam. Srbin je započeo seriju, na koju Valjak nije imao odgovor, pa je domaćin do 18. minuta vratio vođstvo 39:35. Uspeli su u završnici Tajrik Džouns i Dvejn Vašington da vrate crno-bijele u meč, pa je Partizan ma poluvremenu imao pola koša zaostatka (43:42).

Postojao je strah i kako će crno-bijeli odigrati u trećoj četvrtini, pošto po tradiciji igraju slabije i redovno gube ovu deonicu. Međutim, nije bilo velikog pada, ali je razlika ipak napravljena, pa ja Hapoel pred odlučujuću deonicu imao sedam poena prednosti (70:63). Nije bilo igrača čije ime bi se moglo posebno istaći, pošto su poenterski učinci bilo vrlo ravnopravno podijeljeni, kao i u prve dvije deonice.

Hapoel: Motli 7, Džons 12, Blejkni 13, Brajant 11 (9 sk), Palatin, Enis, Mekalom 17, Odias, Micić 10, Vanrajt 11, Oturu 14 (6 sk), Ginat 2.

Partizan: Murinen, Vašington 15 (6 sk), Osetkovski 8, Bošnjaković, Marinković 7, Pokuševski, Braun 19, Bonga 6, Lakić 2, Parker 7, Fernando 6, Tajrik 14 (10 sk).

Razlika napravljena krajem treće, a posebno početkom četvrte četvrtine odlučila je meč... Partizan nije imao odgovor za razigrani Hapoel u toj fazi susreta, nizale su se greške i faulovi, a u 35. minutu je razlika bila "plus 16", pa crno-bijeli nisu uspjeli da unervoze Hapoel koji je držao kontrolu. Jesu izabranici Željka Obradovića imali i jednocifrenu zaostatak dva i po minuta prije kraja susreta, ali bio je teško napraviti iznenađenje u Sofiji.