Partizan je i zvanično registrovao Nika Kalatesa i očekuje se da će uskoro da stigne i potvrda od strane kluba za njegov dolazak.

Izvor: MN Press

Nik Kalates (36) novi je košarkaš Partizana. Čeka se samo zvanična potvrda kluba. Na stranici Košarkaškog saveza Srbije za registraciju igrača je ime grčkog plejmejkera zavedeno i tamo piše da je košarkaš crno-bijelih.

Dakle, riješena je i ta formalnost kada je u pitanju iskusni grčki plejmejker i očekuje se da će vrlo brzo i klub zvanično da se oglasi o njegovom dolasku. Željku Obradoviću je neophodan plejmejker posle povrede Karlika Džounsa.

Izvor: Printscreen/KSS

Na poziciji centra stigao je Bruno Fernando, Kalates će pojačati spoljne pozicije, a nije isključeno da dođe i još jedan igrač na bekovskim pozicijama. Još uvijek se čeka i informacija da li je Nik došao do kraja sezone ili je privremeno rešenje kao što je bio dolazak Donatasa Motiejunasa u Zvezdu.