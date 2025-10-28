Partizan je i zvanično registrovao Nika Kalatesa i očekuje se da će uskoro da stigne i potvrda od strane kluba za njegov dolazak.
Nik Kalates (36) novi je košarkaš Partizana. Čeka se samo zvanična potvrda kluba. Na stranici Košarkaškog saveza Srbije za registraciju igrača je ime grčkog plejmejkera zavedeno i tamo piše da je košarkaš crno-bijelih.
Dakle, riješena je i ta formalnost kada je u pitanju iskusni grčki plejmejker i očekuje se da će vrlo brzo i klub zvanično da se oglasi o njegovom dolasku. Željku Obradoviću je neophodan plejmejker posle povrede Karlika Džounsa.Izvor: Printscreen/KSS
Na poziciji centra stigao je Bruno Fernando, Kalates će pojačati spoljne pozicije, a nije isključeno da dođe i još jedan igrač na bekovskim pozicijama. Još uvijek se čeka i informacija da li je Nik došao do kraja sezone ili je privremeno rešenje kao što je bio dolazak Donatasa Motiejunasa u Zvezdu.
Partizan doveo plejmejkera da odmijeni Karlika: Jedan detalj otkrio da je sve gotovo