Nik Kalates i Partizan dogovorili su saradnju do kraja sezone.
Partizan se nalazi u velikom problemu od povrede Karlika Džounsa. Zbog toga Parni valjak neprestano traži rješenje na poziciji jedan, a kako stvari stoje dobro poznato lice, koje se već nekoliko puta dovodilo u vezu sa crno-bijelima, napokon će i stići u Humsku. Riječ je o Niku Kalatesu koji trenutno nosi dres Monaka.
Kao je "Mocart sport" prenio, Partizan i Nik Kalates su se dogovorili o saradnji i to do kraja sezone. Trenutno, jedini problem predstavlja dogovor sa Monakom, pošto bi Kalates trebalo da se odrekne ugovora trenutnog kluba i tek onda bi mogao da obuče dres crno-bijelih. S obzirom na to da Kalates nije u planovima Vasilisa Spanulisa i sam Grk volio bi da pronađe svoje minute, a situacija u Partizanu je idealna za njega.
Iskusni plejmejker u novoj sezoni nije osjetio evroligaški parket, igrao je samo u domaćem šampionatu i to vrlo skromno. Uz to, Kalates ima važeći govor do kraja sezone na iznos od 1.400.000 eura. "Monako bi ga rado pustio u Beograd, ali da bi i Kalates pristao na okončanje unosne saradnje, potrebno je da mu francuski klub isplati više od polovine garantovanog novca u ovoj sezoni. Partizan Mozzart Bet čeka rasplet tih pregovora i zeleno svjetlo iz Kneževine", navodi Mocart.
Dok situacija ne bude riješena, Partizan ima obaveze u Evroligi. Crno-bijeli su krenuli put Bugarske gdje će igrati sa Hapoelom iz Tel Aviva u srijedu od 19 sati, a onda će u petak u Beogradskoj areni dočekati Barselonu od 20.30 časova.