Košarkašice Budućnost Bemaxa ugostiće večeras (18h) u ,,Bemaks areni“ ekipu Partizana u okviru 4. kola WABA lige.

Izvor: MN Press

Biće to novi derbi za košarkašice Budućnost Bemaxa, koje su u prethodnom kolu poražene u Bugarskoj od Montane. ,,Plave“ imaju u dosadašnjem dijelu i pobjedu protiv Rilskog, dok je Partizan na startu regionalnog šampionata ostvario maksimalan učinak - slavio je protiv Orlova, Zagreba i Celja, čime je potvrdio visoke ambicije.

Trener Petar Stojanović kazao je da Partizan dolazi jako motivisan da pokaže trenutnu formu.

,,Vidi se jasno ruka iskusnog trenera Popova i njihov sistem gdje se svako zna šta radi. Zbog toga svjesni smo da je ispred nas veliki izazov. Sa druge strane, imali smo vremena da se oporavimo od dugog puta i poraza u Montani, tako da očekujem da napravimo reakciju i da budemo za svih 40 minuta, sa što manje oscilacija u igri i da odigramo čvrst i kvalitetan meč", rekao je Stojanović.

Partizan je angažovanjem Blaže Čeh iz Celja i dvije strankinje, uz nekoliko domaćih igračica, napravio tim za velike domete.

,,Neće biti lako, ali nastojaćemo da odbranimo domaći teren. Svjesne smo da je Partizan napravio izuzetno kvalitetan tim, ali vjerujemo u sebe i sigurna sam da ćemo nakon poraza u Montani napraviti reakciju", kazala je krilo podgoričkog tima Nikolina Ilić.

Za ,,plave“ do reprezentativne pauze (8. novembra) slijedi pakleni ritam – već u ponedjeljak 3. novembra Podgoričanke će ugostiti Zagreb, a onda slijede i dvije utakmice u okviru domaćeg takmičenja (protiv Podgorice i Antivarija).

,,Imale smo dugu pauzu, bile slobodne prvo kolo, a sada već ozbiljan ritam utakmica. Ali, fokusirane smo samo na Partizan. Želimo da odigramo dobar meč, da popravimo utisak iz prethodnog duela, gdje smo imale dosta oscilacija, ali i izgubljenih lopti, te da pokažemo da i pored personalnih problema i skraćene rotacije imamo kvalitet", ističe Ilić.