Partizan je na centarskoj liniji doveo pojačanje, a Bruno Fernando je po dolasku u Beograd iznio prve utiske.

Izvor: MN Press

Partizan je od početka doživeo nekoliko problema, svakako najbolniji ostaje gubitak Karlika Džounsa na nešto duži period. Ipak, u tabor crno-bijelih stigao je novi igrač, doduše na poziciji centra, ali to je, između ostalog, bilo ono što je Valjak tražio. Odmah po slijetanju u Beograd Bruno Fernando govorio je o novom klubu, poznatim saigračima i ambicijama.

Tajrik Džouns imaće zamjenu na poziciji "pet", pa će centar crno-bijelih u budućem periodu biti rasterećeniji. Bruno Fernando je već je upoznat sa situacijom u klubu, pa je po slijetanju u Beograd rekao: "Veoma sam uzbuđen što sam došao. Čuo sam mnogo sjajnih stvari o klubu, gradu, navijačima, atmosferi i svemu što dolazi uz to. Veoma sam srećan što sam dio toga i spreman sam da počnem da radim, da se uklopim u tim", rekao je Fernando za "partplus".

Sezonu je započeo u Real Madridu, a nastaviće je u Beogradu. "Adaptacija je sada postala normalna stvar, slično je kao kad dođe do trejda tokom sezone. Navikli smo na to, mi smo profesionalci i naš posao je da se odmah prilagodimo i krenemo da igramo."

Bruno Fernando je nekada sarađivao sa Sterlingom Braunom i Džabarijem Parkerom. "Znam neke momke iz tima prilično dobro. Tokom karijere sam upoznao nekoliko njih. Bio sam u istom timu sa Sterlingom, pa sa Džabarijem u dva navrata, poznajem i Šejka i Karlika. Dobro je što ima poznatih lica, to pomaže. Vidio sam i kako su igrali tokom godina i kako su se uigravali, tako da se radujem što ću biti deo toga."

Zašto je Bruno Fernando došao u Partizan?

Doskora je bio igrač Real Madrida, ali u španskom velikanu nije bilo mnogo mjesta za Angolca. Zbog toga je riješio da mirnu luku pronađe u Beogradu i baš u Partizanu. "Za mene je najvažnije da ponovo pronađem radost u igri, da uživam u košarci. Mislim da su ovaj klub i ovaj grad prava prilika za to."

I nije samo prilika na terenu važna, Angolac je mislio i na navijače. "Mislim da će mi ova atmosfera i navijači mnogo pomoći da se uklopim i da se vratim na nivo na kom znam da mogu da igram", rekao je.

"Igrač sam koji voli da pomogne timu da pobjeđuje na bilo koji mogući način. U odbrani, u zaštiti reketa ili u napadu, kad dobijem šansu da napravim razliku. Igraću onako kako trener bude vidio moju ulogu na terenu. Sa atmosferom koju imamo ovdje, mnogo energije će doći do nas i to je prirodna stvar. Igranje pred navijačima budi energiju u nama, tu vatru koja se tu nalazi. Jedva čekam da to osjetim na terenu i jako sam uzbuđen što sam ovdje."