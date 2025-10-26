Igrali smo sa njima u pripremnom periodu i pobijedili ih. Sigurno da ćemo morati da izađemo maksimalno fokusirani, sa velikom agresivnošću kako bismo došli do pobjede

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Košarkaši Sutjeske sezonu su otvorili sa četiri pobjede na isto toliko mečeva - Nikšićani su dva trijumfa zabilježili u Prvoj crnogorskoj košarkaškoj ligi, gdje su savladali Kotor i Danilovgrad, a dva u ABA2 ligi, gdje su bili bolji od Širokog i MZT-a .

Posljednji trijumf ekipa Marka Simonovića je zabilježila u srijedu, kada je na domaćem terenu, nakon preokreta i bolje igre u drugom poluvremenu, savladala MZT - 83:77.

"Imali smo ogromnu volju i želju i mislim da je to presudilo protiv MZT-a, koji je jedan od favorita za osvajanje ABA2 lige. Iako smo većim dijelom meča bili u zaostatku, uspjeli smo da preokrenemo i time pokažemo da imamo velike ambicije u nastavku sezone. Nadam se da ćemo nastaviti pobjedničku seriju“, rekao je košarkaš Sutjeske Miloš Vujović.

Sutjeska u sjutra (18) u trećem kolu Prve crnogorske košarkaške lige dočekuje Podgoricu Bemax.

„Igrali smo sa njima u pripremnom periodu i pobijedili ih. Sigurno da ćemo morati da izađemo maksimalno fokusirani, sa velikom agresivnošću kako bismo došli do pobjede“, ocijenio je Vujović.

Vujović ističe da je atmosfera u ekipi dobra nakon uspješnog starta sezone.

„Atmosfera je vrhunska. Svi smo srećni i zadovoljni poslije serije pobjeda. Samo da nastavimo da dobro treniramo i sve će biti kako treba“, poručuje Vujović.

Od ove sezone trener Sutjeske je Marko Simonović, koji je krenuo sa četiri pobjede, prenose Vijesti.

„Postavljena je nova igra, ubrzali smo dosta igru za razliku od prethodnih sezona. Svi smo dobili slobodu u igri. Treba samo da nastavimo da uživamo u košarci“, zaključio je Vujović.