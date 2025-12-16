Košarkaši Crvene zvezde doživjeli su sedmi poraz u Evroligi.

Izvor: MN Press

U utakmici 16. kola četa Saše Obradovića izgubila je od lidera Hapoela u Jerusalimu 84:78 (21:21, 19:16, 21:22, 23:19).

Hapoel je zabilježio 12. pobjedu i ostao na prvom mjestu.

Već za dva dana igra se naredno kolo. Crvena zvezda će ugostiti Virtus, a Hapoel gostuje Panatinaikosu.

Zvezdi nije pomogla ni najbolja partija Džereda Batlera, koji je meč završio sa 27 poena.

Miler-Mekintajer je postigao 13 poena, Nvora 11, a Odželej 10.

Kod domaćina Ilajdža Brajant je bio najefikasniji sa 28 poena. Oturu je postigao 18, a Džons 15.

Vasa Micić je igrao 19 minuta i upisao četiri poena, uz tri skoka, četiri asistencije, dvije osvojene i tri izgubljene lopte.

Veći dio utakmice protekao je u rezultatskoj klackalici. U finišu meča Džered Batler je od junaka postao tragičar, pošto je napravio nekoliko grešaka.