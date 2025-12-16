Budućnost Voli u 11. kolu Evrokupa poražena od Trenta 91:90

Izvor: KK Budućnost Voli

Četvrti put u 12. međusobnom meču je Budućnost Voli morala da igra produžetke sa Trentom, prvi put "rulet" nije stao na plavo - šampion Crne Gore je nakon velike drame doživio i drugi poraz u sezoni od italijanskog tima (91:90). Tragičar je bio Džeri Butsijel, koji je 1,8 sekundi prije kraja napravio faul nad Di Džejem Stjuardom, koji je iskoristio drugo od tri bacanja, a potom posljednje namjerno promašio...

Gubili su "plavi" tokom većeg dijela meče, a u trećoj dionici uspjeli su da preokrenu (54:57).

Velika broba i rezultatska klackalica u posljednjem periodu.

Nepuna tri minuta prije kraja regularnog dijela, Davonte Džons je pogodio dva bacanja za 74:67.

Činilo se da je sve riješeno, ali su "plavi" napravili seriju 13:6, koju je trojkom zaključio Jogi Ferel za 80:80.

U dodartnih pet minuta opet velika borba i opet je Ferel dao trojku za 90:90.

Domaćin je imao 21 sekundu za posljednji napad, u kome je Džeri Butsijel faulirao Di Džej Stjuarta u šutu za tri poena.

Do kraja je bilo 1,8 sekundi, a Amerikanac je promašio prvo, dao drugo i nmerno promašio treće bacanje za pobjedu svog tima.

Džon je za pobjednike dao 19 poena, a kod Podgoričana blistao je Ferel sa 23 poena, a sve je dao u nastavku meča.