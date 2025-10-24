NBA liga nikad nije vidjela partiju kakvu je odigrao Eron Gordon protiv Golden Stejta. Za to je najzahvalniji našem Nikoli Jokiću, bez kojeg ne bi bio takav košarkaš.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Krilni centar Denver Nagetsa Eron Gordon ispisao je istoriju NBA lige u prošloj noći, jer je ubacio čak 50 poena protiv Golden Stejt Voriorsa, uz nestvarne procente šuta, 10/11 za tri poena i 17 od 21 iz igre. Nijedan igrač te franšize u 58 godina dugoj istoriji nije odigrao efikasniji meč na početku sezone.

I ne samo to, ne pamti se da je bilo koji igrač u NBA ligi ubacio 50 poena uz tako savršene procente šuta. Iskusni, 30-godišnji košarkaš pogađao je iz svih uglova, pokazao zube i najvećem šuteru u istoriji, Stefu Kariju, koji je morao da zapne iz sve snage i da u produžetku "veže" 16 poena da bi njegov tim pobijedio.

Nikola Jokić je ubacio tripl-dabl i nije bilo dovoljno za pobjedu, ali će sigurno čvrsto stegnuti ruku svom saigraču i prijatelju, sa kojim je izgradio veoma blizak odnos van terena. Pogledajte kako je Gordon igrao:

Eron Gordon trojke protiv Golden Stejta Izvor: YouTube/Denver Nuggets

Aron Gordon stigao je u Denver 2022. godine i potpisao je dva bogata ugovora - prvi, četvorogodišnji na 86,6 miliona, a potom još "jači", trogodišnji na 103 miliona dolara, prema kojem će ove sezone zaraditi 31,9 milion, naredne 34, miliona, a "one tamo" 37 miliona dolara.

Gordon veoma dobro zna da je to što igra kraj Jokića ogroman razlog njegovog uspjeha i veoma je zahvalan Nikoli. Toliko da mu je kupio automobil posle jednog "potpisa" sa Denverom, da bi mu zahvalio na svemu.

"Dao mu je ključeve - ovo je za tebe"

"Jedan dan ti dolazimo na trening i vidim da dolazi Gordon i dovozi stari Ford Bronco, auto iz 1990. godine, restauriran, kao nov. Ali problem je što je na menjač, a ovaj ne zna da vozi na menjač. Mislim da je vozio u prvoj brzini od kuće do hale, a ima 20 minuta da se vozi. Izgorela lamela, zalijepila se, nema je nigdje", rekao je o toj situaciji bivši igrač Denvera Vlatko Čančar u podkastu "X&O's" kod Edina Avdića.

"Ali svaka mu čast. Dolazi i daje mu ključeve. Kaže mu 'Ovo je moj poklon za tebe, to je poklon za tebe, bez tebe ne bih potpisao ovaj ugovor. Šteta samo što taj auto stoji tamo u garaži, jadan sav se uprašio. Nije menjao lamelu je*i ga, pa ne može sada da vozi".

"Ne govorim da je dobar čovjek samo zato što daruje, već je ljudina. I žao mi je što je prolazio kroz sve prošle godine, da ne pominjem... Niko to ne zaslužuje. Normalno kada si tako sa nekim blizu, pa se zbližite, pa gledaš kako mora da igra 'kroz to' i da ima taj osmijeh, a rekao bih mu - daj da se isplačemo, biće ti lakše".

Stradao mu brat, bivši igrač Partizana

Pokojni Dru Gordon, rođeni brat Erona Gordona, poginuo je u saobraćajnoj nesreći u proleće 2024. Bio je pet godina stariji od Erona i bili su veoma bliski. Eron je u njegovu čast promijenio broj na dresu u "32", koji je Dru svojevremeno nosio u Partizanu, igrajući za crno-bijele kratko na početku karijere, u sezoni 2012/13.

Nakon porodične tragedije, Eron Gordon često dovodi djecu svog brata na utakmice i nerazdvojni su. Dru je kratko igrao u NBA ligi, u dresu Filadelfije u sezoni 2014/15, a Eron je dao sve od sebe da svi ljubitelji košarke znaju ko je stariji Gordon. I saznali su zbog njegovog uspjeha, jer je u Nagetsima postao šampion NBA lige i jedan od najboljih krilnih centara, iako je do dolaska iz Orlanda prije svega bio prepoznat kao igrač koji ima sjajne "fizikalije", ali i ne mnogo košarkaških kvaliteta.

Dovoljno je pogledati kako je trojkama zatrpao koš Golden Stejta i videti koliko je napredovao uz Nikolu Jokića.

Dolazio kod Nikole u Srbiju, bio na hipodromu

U ljeto 2023. godine, Eron Gordon bio je gost Nikoli Jokiću u Somboru. Naravno, Amerikanac je bio i na hipodromu u Nikolinom gradu, pozdravljao se sa članovima njegove porodice, ljubiteljima košarke u publici i svima koji su ga prepoznali.

Mnogo vremena kasnije, priznao je da je morao da dođe u Srbiju da bi uživo shvatio koliko i zašto ljudi u Somboru vole Nikolu Jokića.

"Bude ti jasno zašto je Nikola tako uspješan. Njegove vrijednost su poravnate sa pobjedama, svakog dana radi na svom tijelu, svakog dana jede pravu hranu i svakog dana provodi vrijeme sa porodicom. Jednostavno je miran, smiren, uvjek ima vremena da se javi komšiojama. Vodi računa o svojim ljudima, on je prosto dobar dečko od početka do kraja. Jasno je zašto pobjeđuje. Pazi na ljude, pazi na Sombor i fokusiran je, a onda ode i trka se konjima i vozi bicikl kroz grad. Jokić je tamo kao gangster", rekao je Gordon u jednom podkastu.

S obzirom na to da su i Nikola i Eron u zenitu karijera, sigurno je da će momak iz San Hosea u Kaliforniji nastaviti da izrasta u NBA velikana uz Jokića.