Ključna je svakako bila druga četvrtina, kada su “plavi” čvrstom odbranom stekli kapitalnu zalihu.

Druga pobjeda košarkaša Budućnosti Voli u ABA ligi – “plavi” su u 3. kolu B grupe savladali Bosnu u Sarajevu rezultatu 91:82.

Nervoznu utakmicu, sa puno prekida i bez pravog ritma, crnogorski prvak uspio je da privede kraju bez obiljnijih problema.

Moglo je da bude i za nijansu lakše, s obzirom da je Budućnost početkom trećeg perioda imala rekordnih 24 poena prednosti.

Bosna se nije predala, počela je da nalazi rješenja u napadu, pa je sredinom posljednje dionice uspjela da zaprijeti, pošto je u dva navrata bila na -7.

Srećom, Budućnost se nije uspaničila, već je našla način da mirno privede meč kraju, iako se igra konstantno sjeckala zbog sudijskog kriterijuma.

Budućnost je dvojke šutirala fenomenalno, pogodila je 26/32 i nisu je koštale izgubljene lopte, kojih je večeras bilo 19.

Sulejmon i Ferel postigli su po 17 poena, 14 je dodao kapiten Tanasković, 13 je imao Butsijel.

Žakelj je Slavkovića držao sedam minuta u igri, Jovanoviću je pružena još ozbiljnija šansa, ali su crnogorski reprezentativci kombinovano dali pet poena.

U igru nije ulazio Megi.

BOSNA - BUDUĆNOST VOLI 82:91 (16:18, 9:24, 21:21, 36:28)

Sarajevo - Dvorana "Zetra". Gledalaca: 2.000. Sudije: Kardum (Hrvatska), Ćalić, Milojević (Srbija).

Bosna: Odidž 16, Jang 13, Atić 7, Halilović 2, Delalić 9, Gutić, Persons, Šalić 7, Jesar, Vest 15, Zubac 2, Kovačević 11.

Budućnost Voli: Sulajmon 17, Megi, Mejs 2, Tompson 5, Slavković 2, Tanasković 14, Ferel 17, Jovanović 3, Morgan 5, Butsijel 13, Kovliar 6, Butej 7.