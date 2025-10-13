Plave sjutra očekuje gostovanje Turk Telekomu u Ankari.

Izvor: KK Budućnost Voli

Za košarkaše Budućnost Volija nema odmora. Nakon pobjede na otvaranju sezone u Evrokupu u Londonu, uslijedila su dva poraza u "Morači" - od Spartaka na startu ABA lige (93:97), te Trenta (96:107) u drugom kolu B grupe drugog po kvalitetu evropskog klupskog takmičenja, pa onda pobjeda nad Cedevita Olimpijom (88:71) u subotu, a već sjutra ih očekuje gostovanje Turk Telekomu u Ankari. Nije turska ekipa dobro startovala u Evrokupu, pošto je zabilježila oba poraza, ali je tradicija apsolutno na strani "poštara" kada su u pitanju mečevi sa Podgoričanima, pošto su dobili svih pet dosadašnjih međusobnih duela.

"Idemo u goste timu sa najvećim ambicijama u Evrokupu. Već prije početka sezone jasno su pokazali da idu na osvajanje ili da su među favoritima. Iako nisu najbolje startovali sezonu, to ne znači da ne igraju dobro ili da su loš tim. Imaju odličan sastav, sa vrhunskim individualcima koji mogu odlučiti utakmicu. Mi, kao i u prošloj utakmici, moramo imati pravi pristup. Pristup i koncentracija su obavezni; sve ostalo – taktika i druge stvari – dolazi sekundarno. Tokom ovih treninga pripremićemo se maksimalno. Moramo odgovoriti energijom, borbom i kontaktom, jer samo tako možemo računati na pozitivan rezultat", kazao je trener Podgoričana Andrej Žakelj.

Najbolji u pobjedi nad Cedevita Olimpijom bio je francuski centar Džeri Butsijel, koji je imao dabl-dabl učinak od 20 poena i deset skokova.



"Imamo veliku šansu za pobjedu i važno je da pošaljemo poruku svim timovima u Eurokupu. Prije samo dva dana odigrali smo sjajnu utakmicu kod kuće i moramo zadržati taj tempo. Ključ je da ostanemo fokusirani na našu igru. Protivnik je snažan tim i, bez obzira na prethodne rezultate, predstavlja ozbiljnu opasnost. Moramo biti maksimalno koncentrisani jer imaju vrlo kvalitetne igrače", saopštio je Džeri Butsijel.

Utakmica u Ankari počinje u 18 časova.

Parovi i satnica trećeg kola grupe B - utorak: Turk Telekom – Budućnost Voli (18); srijeda: Lijetkabelis – Ulm (18), Panionios – Burg (18.30), Bešiktaš – Čemnic (19); četvrtak: London Lajons – Trento (20.30); grupa A - utorak: Cedevita Olimpija – Aris (18.30), Hamburg – Bahčešehir (19.30); srijeda: Šljonsk – Kluž (19), Venecija – Neptunas (20), Manresa – Hapoel Jerusalim (20.45).