Crnogorski prvak u 3. kolu Admiralbet ABA lige biće gost Bosne - meč u Olimpijskoj dvorani "Zetra" počinje u 18.30 sati.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kultna dvorana, legendarni klub - čini se idealno mjesto sa kojeg bi košarkaši Budućnost Volija mogli da počnu pobjedničku seriju.

Klub koji je predvođen Crnogorcima Bogdanom Tanjevićem i Žarkom Varajićem 1979. postao prvi evropski šampion iz Jugoslavije godinama je daleko od stare slave, ali opuštanja u Sarajevu ne smije da bude.

"Moramo da pokažemo da smo tim - to je najvažnije. Da pokažemo karakter i da možemo bolje, počevši već od ovog meča, kroz pristup, fokus i energiju. To su ključne stvari", poručio je Andrej Žakelj, trener "plavo-bijelih".

Budućnost još traži pravi formu nakon što su start sezone obilježili usponi i padovi.

"Kao što sam već rekao igračima u najavi, Bosna ima veoma iskusan tim koji zna da igra i kažnjava svaku grešku. Zato će čvrstina, agresivnost, pametno korišćenje faulova i kontrola skoka biti najvažniji faktori u ovom meču", naglasio je Žakelj.

Tokom premijernih pet mečeva u novoj sezoni Budućnost je upisala samo dvije pobjede - po jednu u ABA ligi (Cedevita-Olimpija) i Evrookupu (London). I to je jedan od razloga zbog čega je večerašnji meč važan.

"Najveća utakmica u sezoni je ona sljedeća, jer je jedina na koju možemo da utičemo. Radujemo se meču i vjerujemo da možemo do pobjede. Znamo da su opasna ekipa, ali i mi vjerujemo u svoj kvalitet", smatra Skajlar Majs.

Bek iz Luizijane koji je ovog ljeta stigao u Podgoricu jedan je od boljih u timu Andreja Žakelja.

"Naporno smo radili da se pripremimo za ovu utakmicu i uzbuđeni smo zbog prilike da odgovorimo na pravi način i vratimo se na pobjednički kolosjek nakon prošlog meča", dodao je Mejs.

Meč u dvorani koja je sagrađena za potrebe Zimskih olimpijskih igara 1984. označiće povratak ABA lige u glavni grad Bosne i Hercegovine nakon 15 godina, a biće 11. međusobni između Budućnosti i Bosne.

Trenutni skor je 5:5, s tim da je ekipa iz "Zetre" uglavnom slavila (4:1) na svaom parketu.