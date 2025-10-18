Crvena zvezda pobijedila je Real Madrid u Areni, a Ognjen Dobrić otkrio je novinarima i da će se vrlo brzo vratiti na teren i da je povreda prošlost.
Crvena zvezda Meridianbet popravila je utisak posle lošijeg starta sezone i upisala tri uzastopne pobjede. Deklasirala je Real Madrid u Areni (90:75) i to bez velikog broja povrijeđenih igrača. Dobra vijest je da se Ognjen Dobrić uskoro vraća.
Po završetku utakmice, dok su novinari čekali igrače crveno-belih da izađu da daju izjavu, izašao je Dobrić. Nije stao da priča, ali je u prolazu dobio pitanje o tome kada će se vratiti na parket.
"Eto me, vraćam se već u narednoj utakmici Evrolige. Dosta od mene za vas", nasmijao se Ognjen i izbjegao da stane i da priča nešto duže sa medijima.
U pitanju je utakmica sa Baskonijom koja se igra 23. oktobra u Areni (21 čas), a pre toga će Zvezda dočekati Iliriju u ABA ligi (18h) bez Dobrića.