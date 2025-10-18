Crvena zvezda pobijedila je Real Madrid u Areni, a Ognjen Dobrić otkrio je novinarima i da će se vrlo brzo vratiti na teren i da je povreda prošlost.

Izvor: MN Press

Crvena zvezda Meridianbet popravila je utisak posle lošijeg starta sezone i upisala tri uzastopne pobjede. Deklasirala je Real Madrid u Areni (90:75) i to bez velikog broja povrijeđenih igrača. Dobra vijest je da se Ognjen Dobrić uskoro vraća.

Po završetku utakmice, dok su novinari čekali igrače crveno-belih da izađu da daju izjavu, izašao je Dobrić. Nije stao da priča, ali je u prolazu dobio pitanje o tome kada će se vratiti na parket.

Vidi opis Dobrić otkrio kad se vraća na teren: Sjajna viest za Zvezdu posle velike pobede u Evroligi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 20 / 20

"Eto me, vraćam se već u narednoj utakmici Evrolige. Dosta od mene za vas", nasmijao se Ognjen i izbjegao da stane i da priča nešto duže sa medijima.

U pitanju je utakmica sa Baskonijom koja se igra 23. oktobra u Areni (21 čas), a pre toga će Zvezda dočekati Iliriju u ABA ligi (18h) bez Dobrića.