Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Početak nije mogao biti bolji – košarkaši Budućnost Volija deklasirali su London lajonse na premijeri u Evrokupu i već u prvoj utakmici demonstrirali ozbiljan nivo igre.

“Bitna je pobjeda. Da li smo je ostvarili na ovaj ili onaj način, to je sada u drugom planu. Uvijek je važno početi sezonu trijumfom. Mislim da smo u drugom poluvremenu kontrolisali skok, a u napadu birali pametna rješenja i bez problema održavali visoku prednost iz prvog dijela. Ovo je tek prva utakmica, sezona je duga, ima puno stvari koje možemo da unaprijedimo i nastavljamo dalje”, izjavio je Žakelj.

Nikola Tanasković je sa 13 poena bio najefkasniji u redovima crnogorskog prvaka.

“Svi igrači su dali maksimum, od početka smo se nametnuli sjajnom odbranom. Odličan start sezone za nas. Sjajna pobjeda”, rekao je kapiten “plavih”.