Podsjećamo da je restoran „Radovče“ ljetos obezbijedio i pripremu obroka za vatrogasce koji su bili smješteni u Policijskoj akademiji u Danilovgradu, a koji su pružali podršku u gašenju požara širom Crne Gore.

Izvor: Ministarstva prosvjete

Restoran „Radovče“, koji je u vlasništvu Srednje stručne škole „Sergije Stanić“, od juče je preuzeo pripremu obroka za sve zaposlene u gradskim službama koji ovih dana vrijedno rade na saniranju posljedica poplava u Glavnom gradu.

Ministarstvo zahvaljuje upravi i zaposlenima u Srednjoj stručnoj školi „Sergije Stanić“ na spremnosti da brzo i adekvatno reaguju u svim vanrednim situacijama, pokazujući na taj način visok stepen odgovornosti prema cjelokupnoj zajednici.

Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija će, u saradnji sa obrazovno-vaspitnim ustanovama i drugim institucijama, nastaviti da, u okviru svojih nadležnosti i raspoloživih kapaciteta, pruža doprinos i podržava sve aktivnosti koje imaju za cilj zaštitu građana i opšteg interesa.