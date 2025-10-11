Košarkaši KK Budućnost Voli večeras su savladali Cedevitu Olimpiju sa 88:71 u okviru drugog kola ABA Lige B.

Izvor: KK Budućnost Voli

Nakon slabijeg starta sezone, domaći tim pružio je čvrstu i disciplinovanu igru, posebno u defanzivi, i brzo stekao kontrolu nad susretom.

Prva četvrtina završila je s značajnim zaostatkom Cedevite (29:17), što je postavilo tempo i ton za ostatak meča.

U drugoj četvrtini Cedevita je uspjela smanjiti razliku, ali Budućnost je ipak na poluvremenu otišao sa vodstvom.

Treća dionica bila je period u kojem su „plavi“ potvrdili dominaciju — razliku su povećali i kontrolirali igru u završnici.

Posljednja četvrtina donijela je potpunu kontrolu Budućnosti, koja je praktično „zacementirala“ pobjedu..

Kod Budućnosti su istaknuti pojedinci kao A. Bouteille i S. Mays, koji su u završnim minutima dodatno utvrdili prednost tima.

Trener Budućnosti Andrej Žakelj uoči utakmice istakao je potrebu za reakcijom, najavljujući da fokus mora biti na sopstvenoj igri, a ne protivniku.

Igrač Yogi Ferrell naglasio je težinu zadatka, ali i važnost discipline i povjerenja u timu.

Sa druge strane, strateg Cedevite Zvezdan Mitrović rekao je da njegov tim u utakmicu ulazi bez pritiska, ali s ambicijom da pokvare planove domaćinu.

Budućnost Voli: Sulajmon 15, Megi, Mejs 7, Tompson 6, Slavković, Tanasković, Ferel 12, Jovanović, Morgan 2, Butsijel 20, Kovliar 4, Butej 20.

Cedevita Olimpija: Stjuart 13, Gibson 5, Džirard 9, Radović 5, Nikolić 11, Uindo, Blažič 5, Ciperle, Cerkvenik 6, Škara 8, Daneu, Kenedi 9.