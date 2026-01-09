Kriza drma još jedan estradni brak, proveli i Božić odvojeno? Tamara izašla u provod, od fudbalera ni traga ni glasa

Prije skoro mjesec dana šuškalo se da pjevačica Tamara Milutinović navodno nije u dobrim odnosima sa suprugom, fudbalerom Darkom Jevtićem i da im je brak na klimavim nogama.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Sada su isplivali novi navodi, a kako prenose domaći mediji, njih dvoje navodno nijesu proslavili Božić zajedno.

Dok su mnoge estradne porodice Božić obilježile u porodičnoj atmosferi, Tamara je, kako tvrdi izvor blizak pjevačici, Božićno veče provela u provodu, i to bez supruga.

„Tamara i Darko ni praznike nijesu proveli zajedno. Ona je na Božić uveče bila u provodu sa Urošem Živkovićem i njegovom suprugom, dok Darka nije bilo ni na mapi. Koliko sam čula, kod njih već neko vrijeme postoji kriza i Tamara je ta koja treba da presiječe – da li će pokušati da sve prevaziđu, prvenstveno zbog djeteta, ili će staviti tačku“, tvrdi izvor.

Inače, na njihovim Instagram profilima već mjesecima nema zajedničkih fotografija. Posljednja objava na kojoj su zajedno datira još iz jula 2025. godine, nakon čega su zajednički trenuci potpuno nestali iz javnosti.

„Nema svađa u javnosti, nema teških riječi, ali ta tišina često govori više od svega. Tamara je posvećena djetetu i poslu, a Darko je sve rjeđe prisutan u njenom životu“, dodaje izvor.

Tamara Milutinović i fudbaler Darko Jevtić vjenčali su se u Hramu Svetog Save u junu 2024. godine.

Ako želiš, mogu dodatno prilagoditi stil tabloidnom, neutralnom ili ozbiljnijem medijskom tonu.