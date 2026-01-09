Pobjegao iz škole da bi išao na Zvezde Granda i pobijedio: Roditelji nisu ništa znali, a razredna ga uhvatila na hodniku

Otišao na audiciju u potpunoj tajnosti, pa od anonimusa postao zvezda

Muzičko takmičenje, koje je od samog starta postalo najveći zabavni šou-program „Zvezde Granda“, traje već dvije decenije, a pjevač Bane Mojićević bio je prvi pobjednik.

Godine 2004. Bane je odnio pobjedu i proslavio se u ekipi sa Stevanom Anđelkovićem, Tanjom Savić, Darkom Filipovićem, Nemanjom Nikolićem i Slavicom Ćukteraš.

Bane je jednom prilikom otkrio kako se prijavio za audiciju. Kako je i sam rekao, sudbina je tog petka umiješala prste kada je ostao kod kuće i vidio reklamu za audiciju, koja je u njemu probudila znatiželju.

„Želja mi je bila da dokažem sebi da uopšte znam da pjevam. Čuo sam za audiciju, bio je petak uveče, sjedio sam kod kuće, nisam izašao sa društvom u grad i vidio sam na televiziji reklamu za takmičenje Zvezde Granda. Tadašnja voditeljka Granda Ines je to izgovorila za nepunih nekoliko sekundi i u prvom mahu nisam čuo šta je rekla. Onda sam vidio – audicija za pjevače, tu i tu, tad i tad – i ugledao sam Čačak. Upalila mi se lampica u glavi i rekao sam: ‘Da, to je to. Ja ću da odem da provjerim sebe, da vidim kako sve to izgleda, kako ljudi koje gledam samo na televiziji izgledaju uživo i da mi kažu da li uopšte znam da pjevam.’ Nikome nisam pričao o tome, pogotovo ne roditeljima. Znalo je samo nekoliko mojih drugara koji su isplanirali da krenu sa mnom i da pobjegnu iz škole“, rekao je Bane.

Pobjegao iz škole i otišao na audiciju

Bane je tada još uvijek išao u srednju školu, a odlučio je da ode sa posljednja dva časa kako bi stigao na audiciju.

„Sjećam se kolika me je sreća obuzela u školi kada sam izašao sa posljednja dva časa. Naleteo sam na razrednu u hodniku, ali pošto je ona jedna sjajna osoba, pitala me je: ‘Gdje si pošao?’ U tom trenutku sam shvatio da bilo kakva laž neće proći, pa sam rekao istinu: ‘Odo’ na audiciju’“, ispričao je jednom prilikom Mojićević i dodao da se na audiciji predstavio pjesmom Saše Matića.

„Onda sam otišao sa posljednja dva časa i činilo mi se da je sve trajalo čitavu vječnost – audicija je trajala 12 sati. Svako od nas je u prvom krugu pjevao jednu pjesmu. Ja sam pjevao ‘Prokleta je violina’ od Saleta Matića, jer sam u tom periodu jedino to znao od narodnjaka.“

