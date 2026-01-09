Miloš Vujović bio je najefikasniji u crnogorskom timu sa osam golova, dok je Radojica Čepić postigao pet. Sjajno izdanje imao je i golman Haris Suljević, koji je upisao 12 odbrana.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Crnogorska rukometna reprezentacija savladala je selekciju Bosne i Hercegovine 36:25 u pripremnom meču za EHF Euro 2026, odigranom u dvorani „Verde“.

Izabranici selektora Didijea Dinara kontrolisali su igru većinu susreta, a prelomni trenutak došao je sredinom prvog poluvremena. Nakon što je u 15. minutu rezultat bio neriješen 7:7, Crna Gora je postigla četiri vezana gola i povela 11:7 u 17. minutu. Na poluvremenu je bilo 18:13.

Gosti su u 36. minutu prišli na dva gola zaostatka (20:18), ali je uslijedio najbolji period igre domaće selekcije, koja je u 47. minutu stekla vođstvo 30:21 i mirno privela meč kraju.

Miloš Vujović bio je najefikasniji u crnogorskom timu sa osam golova, dok je Radojica Čepić postigao pet. Sjajno izdanje imao je i golman Haris Suljević, koji je upisao 12 odbrana.

Isti rivali odmjeriće snage u nedjelju u duelu koji će biti zatvoren za javnost.