Pred plavo-bijelima je izazov koji nosi posebnu težinu – nakon dva vezana poraza, vrijeme je da se pred svojim navijačima pokaže pravo lice i vrati pobjednički ritam!

Izvor: KK Budućnost Voli

Košarkaši Budućnosti VOLI u subotu od 20 časova u „Mtel dvorani Morača“ dočekuju Cedevita Olimpiju u drugom kolu AdmiralBet ABA lige.

Pred plavo-bijelima je izazov koji nosi posebnu težinu – nakon dva vezana poraza, vrijeme je da se pred svojim navijačima pokaže pravo lice i vrati pobjednički ritam!

Protivnik je ozbiljan – Cedevita Olimpija pod vođstvom bivšeg trenera Budućnosti, Zvezdana Mitrovića, sezonu je otvorila sjajno, upisavši pobjede u Eurokupu i ABA ligi. Sa igračima poput Stjuarda, Nikolića, Gibsona, Kenedija i Škare, djeluju izuzetno uigrano i napadački moćno.

Ali, naš tim je spreman! Forma Skajlara Mejsa, energija cijele ekipe i karakter koji krasi plavo-bijele mogu napraviti razliku.

„Morača“ je uvijek bila naš šesti igrač – sada je trenutak da ispunimo dvoranu i zajednički vratimo pobjednički duh!

Karte se mogu kupiti na biletarnici „Mtel dvorane Morača“ u petak od 12 do 18 časova, kao i u subotu od 12 časova do početka utakmice, po cijenama od 4, 6 i 8 eura.