Željko Obradović se iznervirao zbog poteza Mike Murinena i mladog Finca odmah izveo iz igre u Madridu.

Izvor: X/Eurohoopsnet/printscreen

Košarkaši Real Madrida rano su stekli ubjedljivu prednost protiv Partizana u četvrtom kolu Evrolige, a Željko Obradović je tu situaciju iskoristio da isproba još neke opcije u svom timu. Rano se na parketu našao finski košarkaš Mika Murinen, poslednje pojačanje crno-belih, ali se može reći da on nije opravdao povjerenje.

Murinen je proveo na parketu manje od tri i po minuta, a za to vrijeme imao je samo jedan upućen šut. Pokušao je da postigne trojku, nije uspeo u tome, a Željko Obradović ga je ubrzo izveo iz igre. I ne samo to - održao je lekciju mladom košarkašu, nezadovoljan njegovim nastupom na ovom meču. Pogledajte kako je to izgledalo:

Miikka Muurinen made his EuroLeague debut and already got his first taste of the Zeljko Obradovic tough lovepic.twitter.com/ratdzcdHAd — Eurohoops (@Eurohoopsnet)October 15, 2025

Obradović je nekoliko sekundi objavšnjavao Murinenu kakve je greške pravio dok je bio u igri, a Finac se za to vrijeme pozdravljao sa saigračima koji su već sedeli na klupi. Spuštenog pogleda slušao je riječi svog trenera, a i sam je prije nekoliko nedelja izjavio da su mu za napredovanje u karijeri potrebni strogi treneri koji zahtevaju disciplinu.

Inače, ovo su bili prvi minut Mike Murinena u Evroligi tokom njegove karijere. Do sada nije nastupao za Partizan u takmičenju najboljih evropskih ekipa, a u ABA ligi odigrao je dva meča. U prvom kolu protiv Krke igrao je 17 poena, postigao sedam poena i dodao dva skoka i dvije asistencije, a u drugoj rundi protiv Splita za nešto više od 13 minuta ubacio je šest poena uz četiri skoka i dvije asistencije.