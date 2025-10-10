Željko Obradović je posle pobjede protiv Efesa na konferenciji za medije pričao o mnogim temama, kako o greškama i problemima, tako i o komentarima drugih sa strane...

Izvor: YouTube / BC Partizan TV

Partizan je upisao drugu evroligašku pobjedu, srušio je Efes u Areni (93:87). Ponovo je bilo uspona i padova tokom meča, savršeno prvo poluvrijeme, oscilacije u drugom i na kraju trijumf u neizvjesnoj završnici. Željko Obradović je imao dugu i opširnu konferenciju za medije posle toga.

"Igrali smo izvanredno u prvom dijelu, sa ozbiljnom agresivnošću u odbrani i natjerali smo Efes na 10 izgubljenih. Nažalost, tako nismo nastavili u drugom. Ogroman broj poena u prvom dijelu je posledica dobrog spejsinga, to je bio plan utakmice. Usporili smo u drugom dijelu na obje strane terena. Odustali smo od onoga što je bio plan utakmice posle prvog lako primljenog koša. Na sreću, publika nam je dala ogroman doprinos kada je Efes prvi put poveo. Hvala im na tome. Nama je bitno da dobijamo mečeve u neizvjesnim završnicama i da bilježimo bodove, svi su veoma važni", počeo je Obradović.

Partizan je na ovom meču imao loš šut za tri (5/22) i uprkos tome je uspio da dođe do trijumfa.

"Oni su ubacili i držali u igri zbog šuta za tri poena. Mi imamo 28 više šuteva u šutu za dva, imamo više posjeda, zahvaljujući ofanzivnom skoku i u odnosu osvojenih i izgubljenih lopti. Kada imaš veći broj šuteva, logično da imaš i bolje procente. Slabo smo šutirali za tri, oni su bolje šutirali za tri. Na kraju, bitno da smo dobili meč."

"Dokle više da ponavljam"

Izvor: YouTube / BC Partizan TV

Nije se dopalo Obradoviću pitanje o tome da li Partizan traži pojačanje, pošto je o tome pričao "milion" puta do sada u prethodnim danima.

"Još jednom ću da ponovim, rekao sam to najmanje koliko puta... Cijelo ljeto smo tražili visokog igrača, tražimo ga i dalje. Objasnio sam i pred ovu utakmicu i ranije, to radimo zbog faktora povrede. U Australiji smo igrali samo sa jednim visokim igračem. Pripremali smo se bez Tajrika i Pokuševskog, onda se Osetkovski razbolio. Sezona je duga i iz razloga povreda tražimo visokog igrača. Ako se pojavi neko ko može da pomogne Partizanu na poziciji visokog igrača. Znate da je tržište otvoreno tamo do marta, ne možete da kažete nikada i da znate kako će sezona da ide. Prosjek povreda u Evroligi je prošle godine bio dva i po timu. Interesuje nas samo visoki igrač koji može da nam pomogne."

Složio se sa konstatacijom da može da bude opasno kada se dešavaju padovi u igri.

"Nemam pojma. Sigurno da može da bude opasno. Nema veze to da li igraš kod kuće ili u gostima, nego sa tim šta igrači rade na terenu. Istakao sam da su nam navijači pomogli. Tim koji pretenduje da bude dobar mora da zna da igra i kući i u gostima. Nekada su igrači smireniji kada igraju na strani. Odigrali smo pametno u završnici na obje strane terena."

Upitan je i za način na koji je Partizan čuvao Džordana Lojda koji je dao samo šest poena, a bio je šuterski raspoložen u prva dva kola.

"Dobro, vidi se po statistici da smo ih nadskočili. Kada Karlik u napadu napravi najvažniji skok, znači da to nije zaduženje samo visokih igrača. Imaju sjajnu statistiku i Dilan i Bonga i Tajrik. I Karlik ima dva ofanzivna skoka i na tome insistiram, da idu da pomognu. Lojd je bio najbolji strijelac u prve dvije utakmice, ima kvalitet. Dugo smo igrali dobru odbranu na svim ključnim njihovim igračima. Neću da ulazim u detalje, bio je tu trenutak u trećoj dionici kada smo primili lak koš i odustali smo od pripremljene odbrane. To ne može da se radi. Ovo je Evroliga, normalno je da primiš lak koš ponekad. Zato ne smiješ da odustaneš od plana igre, to je ono o čemu sam pričao."

"Kakvo bre opterećenje, pa treća je utakmica"

Vidi opis "Njih da slušam? Pa svi bi završili u Palmotićevoj": Obradović povisio ton zbog dva pitanja Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN Press Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN Press Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN Press Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN Press Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN Press Br. slika: 16 16 / 16

Jedno od pitanja novinara odnosilo se i na predstojeću duplu nedelju u Španiji gdje Partizan igra sa Baskonijom i Realom i da li će "morati da upiše bar jedan trijumf". Nije se to svidjelo trofejnom stručnjaku.

"Ovo je treća utakmica u Evroligi, druga u ABA, svaka utakmica je važna. Svakoj pristupamo sa maksimalnim ambicijama. Nema nikakvog opterećenja, šta znači biti opterećen? Mi dajemo sve od sebe, kakav će rezultat da bude? To je tako. Mi putujemo sjutra ujutru. Imam problem sa dva igrača, nisam siguran da će putovati. Juniori imaju svoje takmičenje, ne vjerujem da ćemo ići sa 12 igrača. Mislite da je lako igrati večeras, pa za 48 sati. Uzmite rezultate posle duplog kola Evrolige i pogledajte po domaćim prvenstvima šta je bilo i kakvi su bili rezultati. Kako su prošli evropski klubovi. Opterećenje? Naporno je. Zašto sam ja, kada me neko pitao pred Krku da smo vodili i da smo stali. Ko ima najveću minutažu ovdje? Braun, pa Bonga. Što Bongu nisam skidao protiv Krke? Ima objašnjenje da bude odmoran da igra. Sterling je igrao desetak minuta u tom meču. Vodimo računa o tome, ne mogu da izdrže, nemoguće je da izdrže. Moraju svi da pomognu.

Nastavio je da objašnjava u istom dahu u svemu tome, a pohvalio je posebno i Igora Kokoškova.

"Imam plan, potrebna mi je svježina, igrači koji su manje igrali, moraju to da iznesu. Nema zamjerki, borimo se. Nema nikakvih opterećenja. Ne mogu da se bavim time šta javnost očekuje i šta javnost misli. U Evroligi ako izgubiš jedan meč u problemu si, to je tako postalo, a to uopšte nije tako. Ne može tako da se posmatra sezona. Odigraš slabije, imaš padove, pa naravno. Ovaj čovjek je vodio tim u NBA ligi, Kokoškov je izvanredan trener. Znam šta radi Igor i kakve detalje radi na tajm-autima. Izborili smo se da nas ne kažnjavaju posle tajm-auta kao druge timove što su kažnjavali. Vidite li roster ovog tima. I sad kaže usponi i padovi, pa naravno. Nećemo dobiti 20 razlike svaki meč, ne vjerujem da je to moguće."

"Da slušam šta oni pričaju? Završili bi u Palmotićevoj"

Vidi opis "Njih da slušam? Pa svi bi završili u Palmotićevoj": Obradović povisio ton zbog dva pitanja Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 20 / 20

Trudi se Željko da ne sluša mnogo mišljenja ljudi sa strane i kako sam kaže raznih stručnjaka.

"Živimo u vremenu gdje svi ljudi komentarišu, navijači komentarišu, da ima emisija na televiziji, podkasta, čuda nekih, svi znaju sve i svi se u sve razumiju. I svi znaju ko su favoriti i svi znaju razlog što je neko dobio i što izgubio. Svi ti što znaju, ne vidim da sjednu na klupu i da su bili treneri. Neki su imali tu priliku, pa su pokazali koliko znaju. Kada bi se bavili time ko šta prognozira i šta ko priča, vjerovatno bi svi završili u Palmotićevoj."

Posebno je pohvalio Brauna i Karlika Džounsa.

"Igra na napadačkom nivou koji je evidentan. Karlik i on su igrači sa kojima radimo godinu dana. Milton igra zrelo i pametno, kao i Osetkovski. Izgubio je jednu loptu kada je probao nemoguće dodavanje, sve ostalo je dobro radio. O Džabariju da ne pričam, ne možeš da mu oduzmeš šuteve, moraš da mu vjeruješ. Šutirao je 0/8, ubacio je tek onda trojku, takav je bio dan. Braun je opcija u napadu koja uvijek funkcioniše. Mi smo dali 55 poena u prvom i imali neka totalno bezveze tri napada, bez spejsinga i tajminga. Rezultat toga je da ne ubaciš. U prva dva kola smo bili najgori tim u šutu za dva poena, selekcija šuta je problem. Bili smo drugi po šutu za tri. Šta je lakše dati? Dva ili tri poena? To nisu normalne stvari, hajde da stanemo i odigramo. Neću da im oduzmem individualni kvalitet, ali hajde da pretočimo to u timski kvalitet i da znamo zašto igramo i zašto pozivamo neki napad".

Vidi opis "Njih da slušam? Pa svi bi završili u Palmotićevoj": Obradović povisio ton zbog dva pitanja Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN Press Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN Press Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 8 / 8

Na kraju je upitan i da kaže nešto o predstojećem meču ABA lige sa Splitom na gostovanju.

"Ne znam u kom ćemo sastavu ići. Imaju dva igrača probleme. Mislim da neće putovati, to znači da idemo sa 11 igrača. Teško je igrati za 48 sati. Promijenili su ekipu, trenera. Imali smo to iskustvo da smo imali takav meč posle 48 sati, pa dobili trojkom u poslednjoj sekundi. Potrebna nam je energija. To je najvažnija stvar", zaključio je Obradović.