Navijači Partizana su napadnuti i pretučeni posle meča sa Splitom u ABA ligi.

Izvor: MN Press

Košarkaši Partizana savladali su Split u drugom kolu ABA lige u gostima, a nakon meča je viđen veliki skandal kada su pretučeni navijači Partizana koji su stigli u Hrvatsku da podrže svoj tim.

Kako javlja hrvatski portal "24 sata" ispred dvorane su pretučena trojica navijača Partizana. Prema navodima iz Hrvatske četiri navijača Partizana su bila na utakmici i mirno su gledali meč bez ikakvih provokacija. Svedoci su naveli da je hitna pomoć morala da reaguje i da je jedan navijač imao krvavu glavu.

"Možemo potvrditi kako su nakon košarkaške utakmice na Gripama u blizini dvorane od strane grupe mlađih osoba napadnuta tri srpska državljanina koja su bila na utakmici. Osobe nisu bile najavljene policiji kao službene osobe ili navijači gostujućeg kluba, tako da su izbegle nadzor i osiguranje policije. Dve osobe su povrijeđene i ukazuje im se pomoć. Treća osoba nije povrijeđena". kažu iz policije za 24 sata.