Od početka je bilo jasno da će ovo biti komplikovano veče za ekipu Andreja Žakelja, njegovi momci imali su loše procente šuta, a Trento u drugoj četvrtini prvi put pobjegao na 39:32.

Jedna od lošijih ekipa prošle sezone u Evrokupu i tim koji je novu sezonu u ovom takmičenju otvorio sa svega 48 poena postignutih protiv Burga na svom parketu "protutnjao" je Podgoricom.

Košarkaši Budućnost Volija su neprepoznatljivi na startu nove sezone, nakon Spartaka dvoranu "Morača" osvojio je i Trento - 107:96, u 2. kolu Evrokupa , pišu Vijesti.

Navijači podgoričkog kluba na početku utakmice razvili su transparent preko kojeg su poželjeli da crnogorski prvak ove sezone ide do vrha, ali prvi mečevi pokazuju da su "plavo-bijeli" u ovom trenutku daleko od takvih priča.

Dobra stvar u svemu je što je tek početak i Andrej Žakelj ima dovoljno vremena da sve popravi, a ako ništa drugo može koliko-toliko da ga raduje reakcija njegovih u posljednjoj četvrtini kada su sa minus 17 stigli do minus pet.

U tim trenucima "plavo-bijele" je probudio Skajlar Mejs koji vezano osam poena, sa četiri koša pratio ga je Nikola Tanasković, pa je crnogorsi prvak serijom 12:0 stigao do 44:39.

Imala je Budućnost i plus devet (52:43), a dobar ritam pokvarila je trojka Andrejaa Jakimovskog sa zvukom sirene (56:53).

Taj trenutak kao da je najavio muke u nastavku, Trento je kroz kontranapade pretrčao igrače u plavim dresovima, brzo je preokrenuo rezultat, a onda do kraja treće četvrtine konstantno povećao prednost.

Tokom posljednjih minut i po tog perioda Jakimovski je ubacio osam poena (dvije trojke), a ekipa iz Dolomita pred posljednjih 10 minuta otišla na ogromnih plus 15 (83:68).

95:78 na šest do kraja, a Budućnist serijom 12:0 i ponovo uglavnom preko Mejsa stigla do 95:87, trojka Aksela Buteja dovela je "plavo-bijele" na 95:90 na tri minuta do kraja.

Prišla je ekipa Andreja Žakelja još jednom nakon toga 99:94, ali faul Flečera Megija nad Devonteom Džonsom pri šutu za tri poena stavio tačku na meč u "Morači", prenose Vijesti.