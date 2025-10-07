Budućnost Voli sjutra od 20:00 časova u dvorani Morača igra prvu domaćinsku utakmicu u novoj Eurokup sezoni

Nakon mnogo godina igrajući protiv ovog rivala, ovo će biti 11. duel "plavih" momaka.

Ekipa iz Dolomita, sada pod vođstvom Masima Kanćelijerija, pojačali su Pejton Oldridž, Di Džej Stjuard, Kalif Betl, Devonte Džons i Matas Jogela iz Vulvsa.



Ekipa Trenta i ovog puta dolazi spremna, ali uz navijače i podršku, bićemo im svi najveća snaga.

Naši momci su pokazali koliko mogu u Londonu, i sada je trenutak da tu igru i energiju prenesemo kod nas u Podgorici.

Za pobjedu je potrebna borba na parketu – i podrška sa tribina!



Dođite da zajedno zapalimo atmosferu i nastavimo u Eurokupu sa pobjedama!



Karte se prodaju na biletarnici SC Morača

– utorak 12–18h

– srijeda od 12h do početka utakmice

Cijene: 4, 6 i 8 eura.