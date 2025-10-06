Trener Zadrana Danijel Jusup zahvalio navijačima Zvezde na sportskom aplauzu koji je bio i čestitka na pobjedi njegovog tima

Izvor: YouTube/KK Crvena zvezda Meridianbet

Košarkaši Zadra pobijedili su Zvezdu u Pioniru i za dobar nastup nagrađeni su aplauzom crveno-bijele publike.

Košarkaši hrvatskog tima uzvratili su navijačima Zvezde na tom aplauzom, a poruku zahvalnosti je poslao i trener Danijel Jusup, na konferenciji za novinare posle utakmice.

"Dobro ste to primijetili, toplo mi je oko srca bilo kada sam čuo. Znam da je beogradska naučila, naročito zadnjih godina, na evropski košarkaški krem i da zna da prepozna košarkaške vrijednosti. Aplauz u dvorani Pionir, odnosno dvorani gospodina Nikolića ima posebnu težinu i to je svima nama na ponos. Puno nam to znači, stvarno puno", kazao je Danijel Jusup pred beogradskim novinarima.

Pogledajte 00:34 Trener Zadra Danijel Jusup o aplauzu beogradske publike Izvor: MONDO/Nikola Lalović Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Komentarišući utakmicu, Danijel Jusup je rekao da je dan pred meč osjetio da je njegov tim spreman da odigra dobro.

"Uvijek kad dolaziš u Beograd evroligašu, moliš Boga da izvučeš živu glavu. Međutim, i juče na treningu video sam da su igrači raspoloženi, svježi, da imaju određeno samopouzdanje. Imali smo problema sa njihovom agresivnošću, teško smo organizovali napad izuzev 'specijala'. Pogodili smo važne šuteve kada je bilo potrebno, a i ono što kažem, kada pobijedimo u skoku (40:37), onda vrlo često znamo da pobijedimo. Čestitam saradnicima, igračima, ovo je velika pobjeda za nas. Moramo da ostanemo skromni, da nastavimo da radimo i da pokušamo da što više utakmica pobijedimo", rekao je Jusup.

Zadar je nadigrao favorizovanu Zvezdu, kontrolišući rezultat od početka do kraja meča. Za razliku od gostiju, navijači Zvezde su zvižducima ispratili igrače svog tima u tunel, dok su rukovodstvu poručili šta misle skandiranjem "Uprava napolje".

