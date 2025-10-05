Nikola Jokić i Rudi Gober se ne vole. Trebalo im je tri minuta da uđu u klinč na startu nove sezone.

Izvor: X/@DarkoBasketball

Nikola Jokić se vratio u NBA i zaigrao je za Denver u prvom pripremnom meču. A odmah na startu utakmice izbila je frka! Zna se odavno da se srpski centar i Rudi Gober ne vole, a to nisu krili kada su se pokažili u trećem minutu meča.

Vodila je Minesota 6:2 kada je Jokić dobio loptu od Erona Gordona, a onda je u borbi za poziciju navodno zakažio Gobera po licu laktom. Francuski centar se uhvatio za lice, ali kada je video da Jokić ide ka košu zaboravio je na to.

Odmah se pribrao i namerno je gurnuo Jokića. Zabio mu se telom u rame, a kada je posle toga Jokić skočio odmah su se saigrači skupili misleći da će izbiti tuča. Ipak, završilo se ovako:

Jokić elbows no hair Gobert



No hair Gobert retaliates by pushing him



No love lost between Wolves & Nuggets in the opening minutes of their first preseason gamepic.twitter.com/NKFDBZTpIj — Darko Dželetović (@DarkoBasketball)October 5, 2025

Šta smo videli od košarke?

Minesota je pobedila Denver Nagetse 126:116, a Nikola Jokić je za 19 minuta na terenu upisao 14 poena i 5 skokova uz 2 asistencije. Rudi Gober je proveo 12 minuta na parketu i imao je 6 poena i po 3 skoka i asistencije.

Jokić vs Gober - druga runda

Nije ovo prvi put da imaju sudar ovakve prirode Nikola Jokić i Rudi Gober. U meču Denvera i Minesote odigranom u novembru 2024. godine francuski centar je udario laktom pravo u lice Srbina. Nije to pomoglo, imao je 26 poena trostruki MVP. Podsetite se ovog momenta:

Rudy Gobert was assessed a flagrant 1 foul for this elbow on Nikola Jokic.pic.twitter.com/wHfDmWptB3 — ESPN (@espn)November 2, 2024

Šta Gober kaže o Jokiću?

"Kada se probudim i dobijem priliku da igram protiv Jokića, uvek sam zahvalan što imam šansu da zaustavim jednog od najboljih igrača na svetu... Mislim na način na koji njegov mozak funkcioniše, način na koji je u stanju da se prilagodi situacijama i pronađe pravu akciju i to radi dok je umoran, radi to dok igra mnogo minuta", rekao je Gober tokom svog gostovanja u podkastu "The Young Man and The Three".