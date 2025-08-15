Denver ima jedan od najtežih rasporeda u NBA ligi, moraće u jednom momentu sezone na sedam uzastopnih gostovanja. Ovo će vjerovatno da naljuti Nikolu Jokića.

Nikola Jokić se sa reprezentacijom Srbije sprema za Eurobasket i igraće na pripremnom turniru u Minhenu, već večeras protiv Češke. Za to vrijeme, dok je fokusiran na nacionalni tim, dobio je loše vijesti iz NBA lige. Tačnije, vijesti koje mu se gotovo sigurno neće dopasti.

Denver je objavio raspored utakmica za novu sezonu i odluka čelnika NBA lige već je razbjesnila navijače. Zašto? Zato što u jednom momentu Nagetsi imaju čak sedam uzastopnih mečeva na gostovanju. To je zaista nešto nevjerovatno. Od 27. decembra 2025. godine, pa sve do 7. januara igraće mečeve na strani. U tom periodu odigraće protiv Orlanda, Majamija, Toronta, Klivlenda, Bruklina, Filadelfije i Bostona. Prvi meč posle toga igraće protiv Atlante kod kuće 9. januara.

U predsezoni, po trenutnim planovima, Denver će igrati sa Minesotom, Torontom, Klipersima, Čikagom i Oklaohomom i prvi meč je 4. oktobra. Novu sezonu Nagetsi počinju 23. oktobra na gostovanju Golden Stejtu, a poslednji meč ligaškog dijela je 12. aprila u San Antoniju.

Koga je sve Denver doveo?

Denver je odlučio da trejduje Majkla Portera juniora i doveo je Kema Džonsona u trejdu sa Bruklinom. Tu platu iskoristili su da pojačaju tim i da dovedu nekoliko važnih igrača za klupu i rotaciju. Stigli su Tim Hardavej Džunior, Brus Braun i Jonas Valančijunas.

Prije nekoliko dana se pojavila informacija da će timu iz Kolorada da se priključi Kesler Edvards i da će i on da se bori za ugovor. Očekuje se da će Denver da napravi još neke promjene u timu, ali možda sa takvim odlukama sačeka i početak nove sezone i razvoj situacije sa novom ekipom.