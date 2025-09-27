Nikola Jokić odbio je ugovor u Denveru i to je pokrenulo dramu povodom njegove budućnosti. Sad od njega čekaju da se izjasni.

Izvor: REAU ALEXIS / imago sportfotodienst / Profimedia

Nikola Jokić uskoro će početi pripreme sa Denverom za novu sezonu koja bi mogla da bude odlučujuća po pitanju njegove budućnosti u ovom klubu. Tokom ljeta Jokić je odbio novi ugovor u Denveru, čime je poslao jasnu poruku da je vreme za neke krupne promjene, a i klub je brže-bolje reagovao i napravio drugačiji tim.

Međutim, vidjećemo da li je to dovoljno da Jokića ipak zadrže i u nastavku njegove karijere pošto su oko njega sve više počeli da obigravaju i drugi NBA klubovi kojima je odbijanje ugovora bilo jasan signal.

Takvim potezom Jokića bavio se dobro obavešteni "Denver Post" koji je istakao da su zato sada oko najboljeg košarkaša svijeta počele da "kruže ajkule" i da testiraju da li mogu da ga dovedu, a nema kluba koji ne bi volio da ga vidi u svojim redovima. Ali, ipak je Jokić privržen Denveru koji ga je draftovao i sa kojim je do sada osvojio jedan šampionski prsten...

"Jokić je odlučio da ne potpiše ugovor vredan 207 miliona dolara koji mu je ovog ljeta bio na raspolaganju, već je više volio da sačeka ljeto 2026. kako bi nastavio 'pregovore' (ako se to tako može nazvati) sa Denverom. Njegova odluka da sačeka bila je finansijski motivisana. Nagetsi mu sledećeg ljeta mogu ponuditi dodatnu godinu - odnosno oko 80 miliona dolara više", navodi se u tekstu "Denver Posta".

"To pak nije spriječilo rivale da počnu da smišljaju planove. Kako je napisao novinar Sem Amik, Voriorsi, Klipersi i Lejkersi gledaju da relaksiraju 'seleri kep' za 2027. godinu, jer tada zvezde poput Jokića i Janisa Adetokunba iz Milvokija imaju igračku opciju i mogu da izađu iz ugovora", dodaje se o spekulaciji koja je sve "življa" u NBA ligi.

Kakve su šanse da Jokić ode iz Denvera?

Izvor: Eibner-Pressefoto/Heike Feiner / imago sportfotodienst / Profimedia

"Da li je to san koji je teško ostvariv za druge klubove? Vjerovatno. Ali, tako funkcioniše NBA. Kada postoji i trunka nesigurnosti oko budućnosti igrača koga su nedavno 19 od 20 anonimno anketiranih NBA rukovodilaca (prema ESPN-u) izabrali za najboljeg na svijetu, ajkule su počnu da kruže. Iza kulisa, Denver ostaje uvjeren da Jokić nigdje ne ide", navodi se u tekstu.

"Ako je i Jokić jednako odlučan, može sam da spusti zavjesu na cirkus spekulacija time što će reći da planira da potpiše ponudu Nagetsa sledeće godine. To bi ga vezalo ugovorom do njegove 36. godine", traži se od Somborca.

Uskoro bi Nikola Jokić trebalo da se pojavi u Americi i da se pridruži saigračima, a vidjećemo da li će se baviti ovom temom.