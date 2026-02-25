Ministar Ivica Dačić je u više navrata javno govorio o ozbiljnim zdravstvenim problema sa kojima se godinama bori.

Predsjednik SPS i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić hitno je hospitalizovan nakon naglog pogoršanja zdravstvenog stanja. Prema navodima dobro obaveštenih izvora, on se već duže vrijeme liječi od dijabetesa i drugih hroničnih oboljenja, a poslednjih dana došlo je do ozbiljnih komplikacija.

Kakoprenose domaći mediji, dijagnostikovana mu je obostrana upala pluća, zbog čega je Dačić priključen na medicinske aparate i nalazi se na intenzivnom bolničkom liječenju.

Njemu se stanje iznenada, naglo pogoršalo u poslednjih nekoliko dana, a danas je primljen na bolničko liječenje. Kako prenosi Informer, Dačiću je konstatovana obostrana upala pluća i da mu se stanje naglo pogoršava u poslednjih nekoliko sati.

Podsetimo, Dačić danas nije prisustvovao komemoraciji nekadašnjeg ministra spoljnih poslova i ambasadora SR Jugoslavije pri UN Vladislava Jovanovića.

"Žao mi je što iz tehničkih razloga ovde nije prisutan Ivica Dačić, predsednik Socijalističke partije Srbije", rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.Kako je preneo Informer, Vučić je Dačića "oterao" u bolnicu kada je video kako izgleda.

Od kojih bolesti boluje Ivica Dačić

Ministar Ivica Dačić je u više navrata javno govorio o ozbiljnim zdravstvenim problema sa kojima se godinama bori. On se prošle godine požalio se na stravičan pritisak koji trpi i ispričao kako se osjeća, kako je njemu, koliko je prezasićen i koliko je teško zadržati volju u situaciji u kojoj se nalazi. Tom prilikom naveo je da je imao šećer 20.

Gostujući na TV Informer Dačić je u martu prošle godine istakao da je malo prezasićen "svim tim stvarima".

"Znate moj šećer je juče bio 20. Sve to može da traje, ali još kratko. Danas je otprilike 15, i pored svih lijekova koje pijem… A šta da radim, ne mogu ja da kukam. Dok za to vrijeme moji partijski drugovi idu i demonstriraju protiv mene. U redu to, sve okej. Napada me opozicija, svi me napadaju. U suštini svega, teško je zadržati neku volju", dodao je on.

Problemi sa srcem

Ivica Dačić je prije tri godine otkrio gostujući na Pink TV da je nedavno imao problema sa srcem. Kako Dačić kaže, usled izuzetno niskog pulsa hitno je primljen na pregled srca i odrađena mu je koronarografija.

"Ja imam tu teoriju da sam dobro dok ne odem kod doktora. Inače ne volim da idem kod doktora. Vi znate da imam visok šećer godinama i nedavno sam imao veoma nizak puls, pa su onda ljekari tražili da proverim zbog čega, pa sam onda išao na koronarografiju. Srećom, srce mi je u redu. Ali moram da vidim šta je", ispričao je Dačić gostujući na Pink TV.

