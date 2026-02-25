Mia Borisavljević progovorila o dugu od 50.000 €: Pozajmila veliki novac, evo da li se plaši reketiranja

Mia Borisavljević iskreno je govorila o svojoj karijeri.

Izvor: Instagram printscreen/miaborisavljevic

Pjevačica Mia Borisavljević osvrnula se na svojih 18 godina karijere, majčinstvo, povlačenje sa scene, ali i finansijske rizike koje je preuzela na samom početku. Između ostalog, govorila je i o tome da li smatra da je tokom skoro dvije decenije na estradi mogla da postigne više i da li danas, sa ove distance, oseća da je zaslužila veći uspeh.

"Pa ja smatram da sam postigla onoliko koliko sam se davala. Ja sam, kako da kažem, uvijek bila aktuelna, imala sam mnogo hitova i u jednom momentu sam se povukla. Svaka žena koja je na estradi, ako se odluči da se ostvari kao majka, mora da prođe taj period. Prosto je to prirodno tako. Muškarcima je dosta lakše, oni ne moraju da se povlače. Nije to samo zbog vizuelnog, i što možda nisi primerena u nekim momentima više za scenu, pa treba da se sačeka da prođe neko vreme.

To je cio taj mentalni i hormonalni status, gde tebi više nije prirodno da budeš bilo šta osim majka, barem godinu dana. A da ne pričamo kad dođe drugo dijete. Ja sam mislila da se sve to vrati u neki balans posle devet meseci. Koliko si se širila, toliko se skupljaš, pa onda tako i mentalno da se vratiš. Ja sam došla sebi tek posle tri godine od drugog porođaja - rekla je ona i priznala da joj nakon porođaja nije bilo prijatno da se pojavljuje u javnosti."

"Osjećala sam se neprijatno na bini, kada se sređujem za emisije. Uvek sam to radila sa nekom nelagodom, kao preko svojih želja. Onda sam rekla – e, pa neću. Pa sam se više posvetila fitnesu. Dobra vest je da je prošlo i da je sada sve došlo kako treba. Prvo, i taj fitnes se postavio na svoje noge, sada već šesta godina kako postoji. A drugo, moja mlađa ćerka će ove godine napuniti pet. Što znači da su mi djeca nekako odrasla iz tog najmanjeg perioda. I taj biznis mi je odrastao iz tog najmlađeg perioda. Tako da mi je sada stvarno sve mnogo lakše i sve mi se posložilo. Sada mogu veći fokus da stavim na muziku", priznala je Mia, govoreći o muzici otkrila nam je od koje svoje pjesme je najviše zaradila.

"Ja mislim 'Ženskaroš', a posle toga 'Lepota balkanska', a neka treća etapa, 'Pričaju po gradu'. Kao da se za ovih 18 godina, kako se mijenjala muzika, tako nekako i to smjenjivalo. Tako da su me bukvalno te pjesme podjelile na tri generacijska doba", rekla je pjevačica.

Mia nikada nije krila da je za svoj prvi album pozajmila veliki novac, samim tim osvrnuli smo se na trenutna dešavanja na estradi i priče koje su izlazile u javnost da su pevači bili žrtve "reketiranja", Mia nam je priznala da se nije plašila toga kada je pozajmila novac.

"Kad imaš 22–23 godine, nisi u strahu ni od čega. Tada samo vidiš krajnji cilj i vidiš uspjeh. To je dobro. Od straha nema ništa. Vjera u sebe je najvažnija. I nikada ne bih sebi dozvolila da pozajmim toliki novac da nisam vjerovala da to može da se vrati. Bila sam ubijeđena da je to samo biznis transakcija i da tu nema nikakvog rizika. Nisam imala strah da može nešto da se desi, ali ne spava se isto sa dugom od 50.000 evra i bez njega, to je jasno kao dan. Da ne pričamo o tome kako se živi sa tim i koliko se više boriš, ali nisam imala strah da to neću vratiti ili da će mi se nešto dogoditi", priznala je Mia i istakla da bi opet uradila isto da sada odlučuje.

"Da. Što da ne? To je samo novac. Dok smo živi i zdravi, sve to može da se zaradi. Bitno je da nemaš strah da uđeš u to. Ljudi toliko prave mit oko tog novca, kao da je to nešto nedostižno i rezervisano samo za neke tamo. Sve su to isti ljudi. Kako može neko tamo, mogu i ja", zaključila je Mia Borisavljević

Izvor: Alo/ MONDO