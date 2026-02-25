Trener Crvene zvezde Saša Obradović izneo je prve utiske posle pobjede nad Efesom
Trener Crvene zvezde Saša Obradović izneo je prve utiske posle pobjede nad ekipom Efesa u 29. kolu Evrolige. Crveno-bijeli bili su ubjedljivi na terenu, a osmijeh trenera jasno je stavio do znanja da je zadovoljan igrom svog tima posebno u poslednjoj četvrtini u kojoj je ekipa ponovo pokazala karakter.
Crvena zvezda vezala je pet pobjeda u svim takmičenjima i ponovo je na dobrom putu. Još važniji je napredak na tabeli Evrolige. Posle Kupa je verovatno svima koji su igrali do samog kraja, kao što je slučaj u svim nacionalnim kupovima, jasno da dolazi do određenih problema... Nedostajalo nam je energije, nedostajao nam je ritam, falila je fizička čvrstina, ali smo u nekim ključnim momentima uspjeli da pronađemo rešenje", rekao je trener Crvene zvezde posle pobede.
"Ova pauza će nam dobro doći": Zvezda umorna posle Kupa, Obradović imao samo jednu poruku za tim
"Posebno u odbrani - napor je u tim trenucima, po mom mišljenju, bio na ivici maksimuma i ova pauza će nam dobro doći."
Na pitanje da li je zadovoljan zbog pobjede svog tima Obradović je bio jasan: "Da, jesam. Ipak, ta poslednja četvrtina... U određenim periodima radimo zaista sjajne stvari, kao što je bio slučaj u toj dionici. To još jednom pokazuje karakter ovog tima", zaključio je Obradović.