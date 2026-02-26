Jutarnja temperatura od minus četiri do osam, najviša dnevna od sedam do 19 stepeni.

U Crnoj Gori sjutra će biti pretežno sunčano, uz najvišu dnevnu temperaturu do 19 stepeni.

Na sjeveru je ujutru po kotlinama mjestimično moguća magla ili niska oblačnost.

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, vjetar će biti mjestimično umjeren, na udare ponegdje pojačan, sjeverni i sjeveroistočni, a tokom dana će oslabiti osim na krajnjem jugoistoku.

