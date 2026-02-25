Mladić je prijavio policiji da ga je ubo brat star 28 godina.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Večeras oko 20:30 došlo je do napada nožem u Ulici Stefana Prvovenčanog u novosadskom naselju Adice. Kako prenosi Instagram stranica "192", mladić je prijavio policiji da ga je ubo brat star 28 godina.

Po riječima doktora Zorana Krulja portparola Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad njihova ekipa izašla je po prvom prioritetu na lice mjesta. Mladić (25) je nakon inicijalnog zbrinjavanja prevezen u svesnom stanju na odeljenje hirurgije UC KCV, navodi se u objavi.