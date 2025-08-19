Budućnost Voli novu takmičarsku godinu očekuje sa velikim ambicijama

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Prošla sezona je bila jedna od najuspješnijih u istoriji Budućnost Volija, ako ne računamo šampionsku 2018. godine.

“Plavi” su se plasirali u elimacionu fazu Evrokupa, igrali finale ABA lige i osvojili duplu krunu u domaćim okvirima.

Time su sebi zadali zadatak da predstojeća bude još uspješnija.

"Moram prvo da kažem da mi je drago zbog prošle sezone, bila je dobra sezona. Po završetku sezone, uspjeli smo da dovedemo igrače koji se slažu u naš profil, u naš sistem, doveli pojačanja i u stručnom štabu. Za sada sam zadovoljan, klub je obezbijedio sve što sam ja htio, konkurentni smo na svakoj poziciji. Imamo dobar tim, pet novih igrača kojima će trebati neko vrijeme da se uklope. Čeka nas mnogo rada, teška sezona, dvije teške lige, očekivanja su uvijek visoka, i tako i treba da bude, da svi napredujemo i da smo svi fokusirani. Neki igrači su tu, već sam razgovarao sa njima, za sad ide sve po po planu, radujem se ovoj sezoni. Nadam se da ćemo imati podršku i ove sezone", istakao je trener plavih, Andrej Žakelj.

Evropsko takmičenje će biti u fokusu, istakao je slovenački stručnjak.

"Eurokup je takmičenje koje nam je u glavi, znamo šta nam je fokus. Ne pravim razliku između Eurokupa i ABA lige, želim da je svaka utakmica i trening maksimum, i kao što se očekujemo, da pobijedimo sve", dodao je on.

Bilo je dosta promjena u igračkom kadru tokom ljeta. Najveći je odlazak Mekinli Rajta, MVP igrača regularnog dijela AABA lige.

"Drago mi je što je Rajt uspio, što igrači iz Budućnosti mogu da igraju u boljim klubovima, sa boljim ugovorima, kao i Kamenjaš. Drago mi je zbog njih ali i nas. Rajt je pokazao da je lider i da je napredovao. Mi smo na toj poziciji doveli Kovlijara uz njega još i Mejsa. Kovliar ima potencijal, ima želju a to je najbitnije. Svakako je to jedan igrač koji će biti tu duže, a uz njega je iskusniji Mejs koi je takođe dobar igrač, koliko će Rajt da nam nedostaje ne mogu da kažem. Mi ćemo sve da napravimo da je to što manje očigledno, ali ja vjerujem u ove igrače što smo doveli, zašto da oni ne budu sljedeći Rajt", istakao je trener.

Prošle takmičarske godine, ekipu je krasila sjajna atmosfera. Na tome će se raditi i sada. Hemija je bitan faktor na putu uspjeha.

"Mi svi, nakon dobre prošle sezone, imamo dodatni motiv, imali smo strašnu hemiju i to se vidjelo na terenu, na tome radimo i sada. Ja uživam da radim tako, imam potporu kluba, imam sve uslove da se kao trener razvijam, da dovedem igrače koje ja želim, to je neko povjerenje koje mora da se poštuje", zaključio je Žakelj.