"Mislim da smo imali dobar pripremni period. Najvažnije je da smo u ovom trenutku zdravi i da postoji želja da odigramo kvalitetno u prvom kolu. Idemo pozitivno i ambiciozno, sa namjerom da ostvarimo pobjedu na gostovanju, iako znamo da to neće biti lako.

London je sastavio atletski i neugodan tim, već su odigrali tri utakmice u svom prvenstvu, pa su uigraniji i puni samopouzdanja. Na nama je da odgovorimo većom željom, energijom i koncentracijom, i vjerujem da možemo da se vratimo sa pobjedom.

Ipak, ovo je tek početak – prva utakmica u dugoj sezoni. Moramo da ostanemo strpljivi i da rastemo iz meča u meč", rekao je Žakelj.

Džejms Tomson je takođe pričao o prvoj utakmici u Evrokupu.

"Naša prva utakmica u EuroCupu donosi puno uzbuđenja. Ovo je moje prvo učešće ovdje i zaista sam srećan što sam dio ovog tima. Ekipa je spremna – imali smo odlične treninge i vjerujem da smo dobro pripremljeni za ovu utakmicu. Emocije su velike, ali sada je vrijeme da izađemo na teren, odigramo našu igru i, nadam se, ostvarimo pobjedu", rekao je novi centar Budućnosti.

