"Mislim da nas očekuju dvije veoma kvalitetne utakmice protiv ekipe koja je jedan od favorita za osvajanje EuroCupa i koja u pripremnom periodu igra odlično. Na posljednjem turniru savladali su Efes, Lokomotiv i Tofaš, što dovoljno govori o njihovom kvalitetu i potvrđuje da nas čeka ozbiljna provjera.

U ovom trenutku su vjerovatno u blagoj prednosti u odnosu na nas, ali za nas je to sjajna prilika da popravimo određene stvari sa treninga i iz prethodnih utakmica. Rezultat nam još uvijek nije u prvom planu – važnije je da gradimo igru, da se što bolje upoznamo i uklopimo u sisteme igre na kojima radimo. Nadam se da ćemo iz meča u meč izgledati sve bolje, kako bismo bili maksimalno spremni za početak sezone", saopštio je trener "plavih" Andrej Žakelj.