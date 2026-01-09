Partizan nije uspeo da produži pozajmicu, niti da otkupi najboljeg igrača aktuelne sezone Jovana Miloševića.

Izvor: MN Press

Gotovo je! Srpski napadač Jovan Milošević se neće vraćati u Partizan nakon što mu je istekla pozajmica, javlja "Mozzartsport". Crno-bijeli nisu imali sredstava da ga otkupe, pa će on nastaviti karijeru u Njemačkoj.

Kako se navodi, Milošević će uskoro preći iz Štutgarta u drugi njemački klub, ali još uvijek nije poznata tačna destinacija. Iako se tokom dana pojavila informacija da je Milošević dogovorio lične uslove sa Partizanom, obostrana želja nije bila dovoljna.

Štutgart je navodno tražio iznos od 10.000.000 evra za igrača koga su 2023. godine platili Vojvodini 1.200.000 evra, a sada je cijena daleko viša.

Jovan Milošević je tokom jesenjeg dijela prvenstva imao 16 golova i pet asistencija na 23 utakmice u svim takmičenjima. Sa 12 golova i četiri asistencije na 17 mečeva Superlige Srbije bio je najbolji igrač jesenjeg dijela takmičenja i on je jedan od glavnih razloga što su crno-bijeli završili kao jesenji prvaci.