Milan Simeunović je preminuo, Javor se oglasio i oprostio od čovjeka koji je ostavio veliki trag u klubu iz Ivanjice

Izvor: MN Press

Još jedna tužna vijest za srpski fudbal, preminuo je Milan Simeunović. U 69. godini preminuo je dugogodišnji fudbalski radnik i pomoćni trener koji je ostavio veliki trag u Javoru.

Upravo se klub iz Ivanjice od njega oprostio emotivnim saopštenjem, uz isticanje koliko je on značio svima u klubu i koliko im je teško pao njegov odlazak u vječnost.

Radio je i u Slogi iz Požege, Kolubari, Zlatiboru, Metalcu, Tutinu, Borcu... FK Javor izražava saučešće porodici Milana Simeunovića. Slava mu i hvala", navodi se u saopštenju.