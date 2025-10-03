Uz sve to, nova lica u „plavo-bijelom” dresu sjajno su kliknula sa starosjediocima, pa je i taj tranzicioni period u klubu odrađen baš kako treba.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Košarkaši Budućnosti VOLI na najljepši mogući način otvorili su sezonu – ubjedljivom pobjedom u Evrokupu na gostovanju London Lajonsima (86:59).

Ne raduje nas samo rezultat, već i sama igra izabranika trenera Andreja Žaklja. Protok lopte, traženje slobodnih igrača, stvaranje pozicija za otvorene šuteve, asistencije koje su razbijale odbranu domaćina – sve to činilo je našu igru, na koju protivnik nijednog trenutka nije imao odgovor.

Uz sve to, nova lica u „plavo-bijelom” dresu sjajno su kliknula sa starosjediocima, pa je i taj tranzicioni period u klubu odrađen baš kako treba.

Nema prostora za odmor i uživanje u pobjedi, jer već u nedjelju kreće karavan ABA lige, a u „Morači” dočekujemo ekipu Spartaka. Meč se igra od 19:30 i prava je prilika da damo podršku našem timu, koji je nakon sjajne prošle sezone odlično otvorio i novu.

Protivnik, međutim, neće biti lak – Spartak je prošle sezone uspio da iznenadi upravo u „Morači”, a zatim i u Subotici da nas poprilično namuči. Mnogo je tu poznatih lica i bivših naših članova, pa se i te kako dobro poznajemo sa gostima.

Ipak, uz podršku „Morače” nadamo se da ćemo otvoriti ABA ligu u velikom stilu, baš kao što smo i Evrokup.

O PROTIVNIKU

Malo je ekipa imalo bolju debitantsku sezonu od Spartaka prošle godine.

Uspjeli su već u prvoj godini u ABA ligi da savladaju i nas i Crvenu zvezdu na gostovanjima, a stigli su i do plej-ofa.

I u domaćem prvenstvu bilježili su sjajne rezultate – ponovo su eliminisali Zvezdu u polufinalu plej-ofa i stigli do finala, gdje su poraženi od Partizana.

Tokom ljeta ekipa je doživjela veliku transformaciju. Više nema Kadžami Kejna, Miletića, Gibsona, Boltona, Tejića i Gordića – igrača koji su činili okosnicu rotacije trenera Vlade Jovanovića.

Stigli su, prije svih, naš bivši igrač i reprezentativac Igor Drobnjak, Oliver Hanlan kao možda i najzvučnije ime prelaznog roka, odlični Keondre Kenedi, kao i atletski centar Ševon Tomson, pristigao iz Nansija.

Za dodir iskustva i sigurnosti potpisan je Nikola Rebić, koji se tako vraća na parkete ABA lige.

Jasno je da trio Jovanović – Drobnjak – Nikolić, koji igra drugu sezonu u Subotici, predstavlja dio tima koji odlično poznaje našu ekipu, strukturu i dvoranu. Biće lijepo ugostiti ih, ali gostoprimstvo staje na tome – pobjeda, nadamo se, ostaje u „Morači”.

NA KOGA TREBA OBRATITI PAŽNJU

Oliver Hanlan je bek šuter visine 193 cm, dovoljno svestran da igra i na poziciji plejmejkera. Njegova karijera obuhvatila je deset različitih zemalja i klubove poput Žalgirisa, Arisa, Varezea, CSKA Moskve i turskog Turk Telekoma, a imao je i kratku epizodu u NBA ligi sa San Antonijom. Upravo to iskustvo – od NCAA koledž košarke i NBA drafta do najjačih evropskih liga – čini ga dragocjenim za tim iz Subotice.

Hanlan je poznat po šutu. U najboljim sezonama pogađao je gotovo 40% trojki, s brzim izbačajem i samopouzdanjem koje ga prati još od studentskih dana. Osim toga, vješt je u prodorima – koristi promjene ritma i različite završnice: floater, igru kroz kontakt, lucidne poteze iz pik-en-rola. Nije klasični plejmejker, ali zna da podijeli loptu – u Evrokupu je znao bilježiti i preko šest asistencija po meču, a jednom je stigao i do rekorda od 16 dodavanja u jednoj utakmici.

Sa linije slobodnih bacanja gotovo je nepogrešiv – oko 80 do 83%. Ipak, njegovi limiti su poznati: prosječan atletizam, defanzivne slabosti i teškoće protiv jačih ili bržih bekova. Prošle sezone u Turskoj bilježio je 9,8 poena uz skromnih 31% za tri, što jasno pokazuje da nije uvijek stabilan.

Za Spartak, Hanlan je potpisan da donese upravo to – poene, iskustvo i liderstvo. Sigurno će biti oslonac ekipe, naročito u sistemu Jovanovića, gdje kombo bekovi sa iskustvom tradicionalno dobro funkcionišu.

PRODAJA KARATA

Karte su u prodaji u subotu (12-18h) i nedelju (12-19:30h) po cijenama od 4, 6 i 8 EUR.