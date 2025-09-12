Od starta je crnogorski šampion zaigrao bolje, diktirao je tempo i ritam igre.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Budućnost Voli je večeras odigrala četvrti kontrolni meč od početka priprema.

Rival je bio ruski Uralmaš, a "plavi" su lako slavili - 83:72 (26:19, 27:12, 15:20, 15:21).

Od starta je crnogorski šampion zaigrao bolje, diktirao je tempo i ritam igre.

To je donijelo konstantnu prednost, koja je na poluvremenu iznosila +21 (53:31).

U nastavku su Podgoričani malo smanjili ritam, štio su Rusi iskoristili i ublažili poraz.

Nikola Tanasković je bio najefikasniji u domaćem timu sa 15 poena.

Po 12 su dali Džeri Butsel i Džejms Tompson.

Geret Njuvels i Timofej Gerasimov su za Uralmaš ubacili po 15 koševa, dok je Ivan Pinko dao 12, prenosi Dan.