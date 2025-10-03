Pogledajte kako je Nikola Jokić mučio NBA sudije punih 20 minuta zahtijevajući objašnjenja.

Izvor: Screenshot/Twitter/@DNVR_Nuggets

Denver je prije nekoliko dana počeo pripreme za novu sezonu, a klub je odlučio da na trening dovede profesionalne NBA sudije. Ideja je bila da košarkaši Nagetsa pod "pravim okolnostima" odrade trening utakmicu, međutim arbitri nisu ni sumnjali šta ih čeka posle završetka...

Čim se trening utakmica završila prišao im je Nikola Jokić koji je, vjerovali ili ne, još 20 minuta ispitivao sudije. Vraćao ih je na sve sporne situacije s treninga, a vjerovatno je to proširio i na sezonu u NBA, možda i na Eurobasketu. Pogledajte:

Nikola Jokic spent around 20 minutes talking to Marc Davis and the NBA refs at practice today ️pic.twitter.com/0iURw8qFXi — DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets)October 3, 2025



Jedan od sudija koji je bio na treningu je i Mark Dejvis koga Jokić vrlo dobro pamti jer je kod njega često bio u problemima s faulovima, tako da je imao šta da mu kaže i da ga upita, vjerovatno pokušavajući da shvati šta se to promijenilo i šta je ostalo isto u odnosu na prošlu sezonu.

Dobro znamo da je Jokić jedan od igrača kome sudije sviraju najmanje kontakata, tako da je sigurno iskoristio priliku da dobije i "fidbek" šta to drugačije da radi, kako da se postavi u određenim situacijama.

Nuggets brought in NBA refs to officiate a scrimmage today and Nikola Jokic spent at least 10 minutes in conversation/demonstration with them after practice ended.pic.twitter.com/8CWlhNnIpH — Bennett Durando (@BennettDurando)October 2, 2025



Preciznije, iako su sudije računale da će ranije kući posle treninga, može se reći da Nikola Jokić obavlja svoju ulogu lidera kakva mu je sada posebno data u Denveru odlaskom veterana: "Nije mi se to dopalo jer ja ne pričam puno, ali probaću, daću sve od sebe. Možda tu mogu da se popravim, da budem bolji veteran i lider, na terenu i van njega", naglasio je Jokić u svom prvom obraćanju u dresu Denvera ove sezone.