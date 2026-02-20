Pjevačica Marija Mikić nije željela puno da govori o ovoj temi
Izvor: Instagram printscreen / wwwmarijamikiccom
Pjevačica Marija Mikić razišla se pre 7 meseci od bivšeg muža Jovana Pantića. Ona je sada sve iznenadila priznanjem da je nova ljubav došla u njen život.
Na pitanje da li je zaljubljena sada, pjevačica je sa blagim osmehom i pomalo stidno odgovorila:
– Da, jesam! I to je sve što ću ikada reći o ovoj temi.
Marija Mikić ima novog dečka? Razvela se prije 7 meseci, sad priznala da je zaljubljena
Izvor: Instagram/wwwmarijamikiccom/printscreen
Izvor: Instagram/wwwmarijamikiccom/printscreen
Izvor: Instagram/wwwmarijamikiccom/printscreen
Izvor: Instagram/wwwmarijamikiccom/printscreen
Izvor: Instagram/wwwmarijamikiccom/printscreen
Izvor: Instagram/wwwmarijamikiccom/printscreen
Izvor: Instagram/jokarica89/printscreen
Marija Mikić zvanično se razvela od Jovana Pantića sa kojim ima dvoje djece. Pjevačica je potpisala papire, a tim povodom se oglasila i istakla da je za nju to završena priča.
Marija Mikić ima novog dečka? Razvela se prije 7 meseci, sad priznala da je zaljubljena
Izvor: Instagram/wwwmarijamikiccom
Izvor: Kurir/Nenad Kostić
Izvor: Instagram/wwwmarijamikiccom
Izvor: Instagram/wwwmarijamikiccom
Izvor: Instagram/wwwmarijamikiccom
Izvor: Mondo/Stefan Stojanović
Izvor: Instagram/wwwmarijamikiccom
Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić
Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić
Izvor: Kurir/Nenad Kostić
(Hype, MONDO)