Marija Mikić ima novog dečka? Razvela se prije 7 meseci, sad priznala da je zaljubljena

Autor Dragana Tomašević
0

Pjevačica Marija Mikić nije željela puno da govori o ovoj temi

Marija Mikić ima novog dečka? Izvor: Instagram printscreen / wwwmarijamikiccom

Pjevačica Marija Mikić razišla se pre 7 meseci od bivšeg muža Jovana Pantića. Ona je sada sve iznenadila priznanjem da je nova ljubav došla u njen život.

Na pitanje da li je zaljubljena sada, pjevačica je sa blagim osmehom i pomalo stidno odgovorila:

– Da, jesam! I to je sve što ću ikada reći o ovoj temi.

Marija Mikić zvanično se razvela od Jovana Pantića sa kojim ima dvoje djece. Pjevačica je potpisala papire, a tim povodom se oglasila i istakla da je za nju to završena priča.

(Hype, MONDO)

