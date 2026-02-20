Tramp najavio uvođenje 10 odsto globalne carine nakon što je Vrhovni sud poništio carinske mjere iz 2025. godine.

Američki predsjednik Donald Tramp održao je zvaničnu konferenciju za medije nakon što je Vrhovni sud Sjedinjenih Država poništio njegove carinske mjere, piše "Rojters". On se kratko oglasio ubrzo nakon te odluke kada je ocijenio da je riječ o "razočaravajućoj odluci, ali da ima rezervni plan".

"Mogu da uradim šta god želim, ali ne mogu da naplatim novac. Imam ovlašćenja da uvedem embargo ili da u potpunosti obustavim trgovinu sa pojedinim državama.

Postoje alternative koje mogu da se koriste kada je riječ o carinama. Vrhovni sud podleže uticaju stranih interesa.

Neke države neće još dugo igrati kako žele. Vrhovni sud nije srušio carinske mjere kao takve, već samo određenu vrstu primena tih mjera", objasnio je Tramp.

Za kraj je ostavio da saopšti novinarima da svakako uvodi 10 odsto globalne carine prema Odeljku 122, pored postojećih carina. Takođe, najavio je pokretanje više istraga prema Odeljku 301.