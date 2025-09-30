Nikola Jokić ne voli kada se priča o njegovim godinama i spreman je i da se posvađa kada se pojavi ova tema.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nikola Jokić vratio se tokom vikenda u Sjedinjene Američke Države gdje će se pripremati za novu NBA sezonu s Denverom i vidjeli smo da je vrlo raspoložen i inspirisan. Bez dlake na jeziku najavio je da ostaje u Denveru, dok je stigao i da se našali sa novinarima.

Ipak, popravilo mu je to raspoloženje, sve dok nije došlo do priče o njegovim godinama, što nikako ne voli. Jokić je ove godine proslavio 30. rođendan i ne voli kada se spomene da je "zagazio" u ozbiljne godine...

"Nemoj to da mi pominješ, nećemo o tome", nasmijao se Jokić i zaprijetio: "Ne moramo da budemo neprijatelji". Na ovo se novinar nadovezao i rekao da želi da priča o njegovim godinama i brojkama, što je upravo zasmetalo Somboracu: "Pa da, čovječe, upravo to mi se ne sviđa ha-ha...".

U kakvoj je formi Nikola Jokić? Bio je i tu jasan: "Vidjećemo za 24 dana na kom sam nivou, valjda sam na istom nivou, nisam igrao već četiri-pet mjeseci. I dalje se osjećam dobro".

Nikola Jokić u Denveru. Izvor: Youtube/NBA

Istakao je Jokić da mu je prijalo što je tokom ljeta igrao za Srbiju, pa iako nije napravljen uspjeh na Eurobasketu odgovaralo mu je da zaigra drugačiji tip košarke uz nove saigrače. Sada se vraća takođe u novi tim, pun nove energije, a s obzirom da je otišlo više veterana od njega se očekuje da preuzme odgovornost.

"Nije mi se to dopalo jer ja ne pričam puno, ali probaću, daću sve od sebe. Možda tu mogu da se popravim, da budem bolji veteran i lider, na terenu i van njega", naglasio je Jokić.