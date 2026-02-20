Turistički vodič Pol Templer preživio je nezamisliv napad u kojem ga je razjarena životinja progutala, izlomila i ostavila na ivici smrti. Sve se odigralo za nekoliko sekundi, iz čeljusti jedne od najopasnijih afričkih životinja izašao je teško osakaćen, ali živ.

Izvor: YouTube/screenshot/ afpes

Iako se većina vodenih životinja ne smatra opasnom za ljude, postoje situacije u kojima mogu napasti ili se braniti kada se osećaju ugroženo. Napadi mogu biti posledica toga što brane svoju teritoriju, hranu ili potomstvo. Ipak zaboravite hijene, leoparde i lavove: pitajte bilo kog stručnjaka i reći će vam da je najopasniji sisar u Africi nilski konj.

Iako mnogi pogrešno misle da su slatki i prijateljski, nilski konj je izuzetno teritorijalna i često nasilna životinja, sa jednim od najjačih ugriza u životinjskom carstvu, kao i sposobnošću da nadmaši ljude i u plivanju i u trčanju.

"Sve je odjednom postalo crno"

To je nešto što je turistički vodič reke Zambezi, Pol Templer, otkrio na teži način kada ga je napao nilski konj u blizini čuvenih Viktorijinih vodopada dok je vodio grupu turista. Iako je imao samo 27 godina, Templer je bio iskusan vodič i čak je prepoznao ogromnog mužjaka nilskog konja dok mu se približavao, ali ga to nije spriječilo da pokrene brutalan napad.

"Nilski konj koji je pokušao da me ubije nije bio stranac. Naučio sam da ga izbjegavam. Nilski konji su teritorijalni i znao sam gdje se najverovatnije nalazi u bilo kom trenutku", objasnio je Templer.

Dodao je da ga je nilski konj napao bez ikakvog upozorenja i neverovatno brzo.

"Snažan udarac koji sam osjetio iza sebe me je iznenadio", prisjetio se.

Još jedan od vodiča, Evans, pao je iz kajaka dok je dvotonska životinja izronila iz vode. Templer je odmah viknuo ostalima da krenu ka obližnjim stijenama prije nego što se okrenuo da pomogne kolegi, piše Miror. U trenutku kada je pružio ruku da pokuša da uhvati Evansa, sve mu je postalo crno.

"Nije bilo nikakvog prelaza. Kao da sam odjednom oslepeo i ogluveo", opisao je.

"Želio me je mrtvog"

Brzo je shvatio šta se dogodilo. Dok su mu noge bile pod vodom, gornji dio tijela bio mu je zarobljen u nečemu uskom i smrdljivom.

"Osećao se užasan, sumporni miris, poput pokvarenih jaja. Uspio sam da oslobodim jednu ruku i opipao okolo, dlanom sam prešao preko žilavih čekinja njuške nilskog konja", rekao je Templer, koji je do struka bio u ustima životinje.

U trenutku kada je nilski konj otvorio čeljusti, uspio je da pobjegne, samo da bi životinja ponovo skočila i odvukla ga nazad pod vodu.

"Nikada nisam čuo da nilski konj ovako više puta napada. Ali, očigledno me je želio mrtvog", dodao je.

Nilski konj ga je nekoliko sekundi napadao, koristeći svoj masivni ugriz da mu probije grudi. Lekari su kasnije izbrojali gotovo 40 rana od ugriza.

"Osećalo se kao da mužjak koristi svu svoju snagu. Bacao me je u vazduh i ponovo hvatao, tresao me kao lutku. Ali u jednom trenutku sve se umirilo pod vodom. Sećam se da sam kroz tri metra vode gledao zelenu i žutu svetlost koja se igrala na površini. Krv je izlazila iz mog tela u oblacima, a preplavio me je osećaj predaje", opisao je Templer, prenosi Večernji.

Povrede opasne po život

Na kraju se nilski konj vratio na površinu i ispljunuo ga, dok ga je drugi vodič uspio dohvatiti i odvući na sigurno. Templer je pretrpeo povrede opasne po život. Lijeva ruka mu je bila zgnječena, a grudi su mu bile toliko razderane da se vidjelo plućno krilo. Njegove kolege su ostale pribrane i uspjele su da mu zatvore rane na grudima pomoću omota od hrane kako bi spriječile kolaps pluća - potez za koji su ljekari kasnije rekli da mu je vjerovatno spasao život.

Pukom slučajnošću, medicinski tim se nalazio u blizini i pomogao mu je da ostane živ dovoljno dugo da stigne do bolnice. Hirurzi su ga upozorili da će možda morati da amputiraju obije ruke i deo noge. Na kraju je izgubio lijevu ruku, ali je preživeo. Njegov kolega Evans nije imao toliko sreće, jer je njegovo tijelo pronađeno nizvodno dva dana nakon incidenta