Ovog ljeta Nikola Jokić nije htio da potpiše novi ugovor sa Denverom i to je sada najveći problem njegovih novih šefova.

Najbolji košarkaš svijeta Nikola Jokić odbio je ovog leta novi ugovor u Denveru, a postoje dvije škole mišljenja zašto je to uradio. Jedna je da je Jokić prosto htio više novca za sebe, jer ako se strpi još godinu dana to će mu donijeti skoro sto miliona dolara, dok s druge strane može da se čuje da je time htio da upozori rukovodstvo Nagetsa da mora da se uozbilji.

I zaista jeste, otišli su trener Majkl Meloun i generalni menadžer Kelvin But, koji su bili u svađi, a novu energiju udahnuli su novi trener Dejvid Adelman, kao i igrači koje su potpisali Ben Tenzer i Džon Volas - novi rukovodioci čitavim projektom.

"Pričali smo sa Jokićem i Marejem, rekli smo im brutalno iskreno šta nama treba od njih i poručili da smo tu šta god njima treba od nas", rekao je Džon Volas, dok je Ben Tenzer - inače generalni menadžer - dodao da su Jokić i Marej dobro reagovali na to i da i žele da se pitaju.

Jokić je inače do 20. oktobra u mogućnosti da potpiše trogodišnji produžetak ugovora vrijedan 212,5 miliona dolara, ali je rekao ne i najvjerovatnije će sledećeg ljeta potpisati na četiri godine za skoro 300 miliona dolara.

Ben Tenzer i Džon Volas, odbili su da govore o detaljima bilo kakvih pregovora, ali su rekli da im se sviđa kako im djeluje sada Jokić pred početak sezone: "Osjećamo se dobro povodom toga... Razgovarali smo s njim. Dobro je raspoložen i fokusiran. Naravno... Ne možemo da ulazimo u brojeve ili detalje, ali on je u dobrom raspoloženju, kao i mi. Nadamo se da možemo da nastavimo da razvijamo taj odnos i da će godinama biti tu", naglasio je Tenzer.

Šta je Jokić rekao o ostanku u Denveru?

Bilo je mnogo spekulacija ovog leta da će Nikola Jokić otići iz Denvera, međutim na konferenciji za medije umirio je sve riječima da planira još dugo da bude u klubu.

"Ne razmišljam o tome. Mislim da ti ugovori i produženja dolaze kao nagrada. Nešto što je prirodno u sportu. Posebno u današnjoj NBA. Moj plan je da budem u Nagetsima zauvijek, tako da je to moj odgovor", naglasio je Jokić koji se više puta nasmijao na konferenciji za medije.